Mads Mikkelsen encabezará la CCXP MX 2025 como invitado

El aclamado actor danés Mads Mikkelsen, reconocido internacionalmente por su versatilidad y fuerza escénica estará en la la segunda edición de la Comic Culture Experience (CCXP MX 2025)

La convención, que se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio de 2025 en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, ha comenzado a revelar su lista de talentos invitados, y la presencia de Mikkelsen promete convertir esta edición en un evento inolvidable para fans del cine, la televisión, el cómic y la cultura pop en general.

Mads Mikkelsen: un actor con personajes legendarios

Con una carrera que abarca cine europeo, blockbusters de Hollywood y series aclamadas, Mads Mikkelsen se ha convertido en una figura de culto. Ha interpretado a personajes inolvidables como:

Hannibal Lecter en la serie Hannibal

Galen Erso en Rogue One: A Star Wars Story

Gellert Grindelwald en Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Kaecilius en Doctor Strange

Y más recientemente, el villano de Indiana Jones y el Dial del Destino

Durante la CCXP MX 2025, el actor estará disponible para sesiones de fotos, autógrafos y participación en paneles y actividades del evento.

En particular, el viernes de la convención, Mikkelsen tomará parte del Thunder Stage by Cinemex, donde ofrecerá una charla sobre su trayectoria en el cine, compartirá anécdotas y responderá preguntas del público. Además, también estará en el Omelete Stage by Dos Equis, profundizando sobre su carrera y su experiencia en la industria.

Otros invitados confirmados para CCXP MX 2025

Además de Mads Mikkelsen, la lista de talentos que dirán presente en esta edición está llena de nombres importantes:

Dacre Montgomery, conocido por su papel de Billy Hargrove en Stranger Things, estará como invitado especial.

Xolo Maridueña, estrella de Cobra Kai y protagonista de Blue Beetle, también formará parte del evento. Participará en actividades en el Thunder Stage y Omelete Stage, además de una sesión de firmas de autógrafos.

Artistas de cómic: del mundo a México

La convención también contará con una selección destacada de artistas gráficos en el Artists Valley:

Julián Totino Tedesco (Argentina): ilustrador con trayectoria en cine y cómics, conocido por su trabajo en Original Sin, SHIELD Vol. 3 y películas animadas como Una película de huevos y Patoruzito.

Mike Deodato (Brasil): leyenda del cómic que ha trabajado en títulos de Marvel como Avengers, Elektra, The Incredible Hulk y Spider-Man.

Rafael Grampá (Brasil): autor de Batman: Gargoyle of Gotham, el cómic más vendido en EE. UU. en 2023, y ganador del Premio Eisner, el mayor reconocimiento de la industria.

Trino Camacho (México): caricaturista icónico, creador de El Santos vs. la Tetona Mendoza, y una figura fundamental en la historieta mexicana. Su presencia es, para muchos, uno de los mayores atractivos del evento.

Entradas y beneficios del Epic Pass

Los boletos para la CCXP MX 2025 ya están a la venta a través del sistema Ticketmaster

Entre las opciones disponibles destaca el Epic Pass, que incluye:

Acceso todos los días al evento + entrada a la Spoiler Night (vista previa exclusiva un día antes de la apertura al público)

Ingreso una hora antes que el público general

Una bolsa de regalos y coleccionables exclusivos de CCXP MX

Una cita imperdible para los fans

La CCXP MX se ha posicionado rápidamente como la convención más grande de cultura pop en Latinoamérica, y esta nueva edición apunta a superar todas las expectativas con su cartel de invitados, experiencias inmersivas, escenarios, firmas de autógrafos y paneles llenos de emociones.

