Lupita Villalobos Avatar se vuelve viral por sus fotos con bodypaint azul

El pódcast Las Alucines, conducido por Lupita Villalobos y Kass Quesada (Quesito), se ha consolidado como uno de los más populares por su tono fresco, espontáneo y lleno de humor. Sin embargo, en su más reciente episodio titulado “NO saber decir NO!”, Lupita se robó toda la atención luego de contar una historia que rápidamente se volvió viral en TikTok y otras redes sociales. Durante el episodio, Lupita Villalobos relató la anécdota detrás de sus icónicas fotos disfrazada de Avatar, imágenes que sus seguidores rescataron y compartieron masivamente hasta convertirlas en tendencia.

La divertida historia detrás del disfraz de Avatar

La influencer mexicana de 35 años recordó que todo ocurrió cuando tenía aproximadamente 18 años. Mientras regresaba de hacer un mandado, fue abordada por una joven estudiante que le propuso ser modelo para un concurso de peinados y maquillaje con temática de Avatar, el famoso universo azul de James Cameron.

“Voy a la casa de esta desconocida y había puras morras; de repente veo un peluquero trenzando y pelos postizos… Me dice la morra: ‘ven, te voy a dar esto para que te pongas, un calzoncito de depilación láser y un topcito’”, contó entre risas Lupita. Sin pensarlo demasiado, aceptó participar y se convirtió en el centro de atención del evento gracias a un maquillaje de bodypaint azul, una minifalda estampada tipo leotardo, collares rojos y un peinado con luces neón, que la hicieron parecer salida directamente de la película de Avatar.

FOTOS virales de Lupita Villalobos vestida de Avatar en TikTok

Aunque la historia parecía una simple anécdota divertida, Lupita Villalobos demostró que era totalmente real al mostrar las fotos del disfraz de Avatar durante el pódcast. Las imágenes fueron rápidamente difundidas por los fans, acumulando miles de vistas y comentarios en TikTok y YouTube. Las imágenes muestran a Lupita posando con su característico humor y carisma, mientras luce el maquillaje corporal y el peinado elaborado para la competencia. En redes sociales, los usuarios elogiaron tanto el trabajo artístico como la actitud divertida de la influencer.

“No puedo creer que haya hecho todo eso solo por no saber decir que no”, bromeó Lupita en el episodio, entre carcajadas junto a Quesito.

Una pasarela, un camión viejo y un final inesperado

La historia no termina allí. En medio de la preparación, Lupita confesó que comenzó a sentirse incómoda, sobre todo cuando la subieron a un camión en pésimas condiciones rumbo al evento. “Le digo a Quesito que nos subieron a un camión tan feo que parecía que nos iban a secuestrar”, recordó entre risas. Ya en el concurso, Lupita Villalobos decidió darlo todo en la pasarela pese a los nervios. Según relató, fue la única participante con luces en su disfraz, lo que la hizo destacar entre el público.

“Hago mi performance, nada más por no saber decir no, pero al final dije: escenario, esta es mi vida. En cuanto salí, todo el mundo gritó ‘wow, wow’”, contó emocionada. Finalmente, Lupita y la maquillista Nadia resultaron ganadoras del concurso, sellando una experiencia que comenzó con incomodidad, pero terminó con risas, orgullo y una historia inolvidable.

Lupita Villalobos, autenticidad que conquista redes

El episodio de Las Alucines no solo generó millones de visualizaciones en redes, sino que reafirmó la esencia que ha hecho de Lupita Villalobos una de las creadoras de contenido más queridas: su autenticidad. Lejos de buscar una imagen perfecta, Lupita comparte sin filtros sus errores, miedos y momentos graciosos, lo que ha conectado profundamente con su audiencia. Su historia con el disfraz de Avatar no solo divirtió, sino que recordó la importancia de aprender a decir que no y, al mismo tiempo, reírse de uno mismo.