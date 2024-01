Van solo 2 semanas de 2024 y ya estamos emocionados con los lanzamientos de este año. Se vienen videojuegos de alto nivel, que tendrán que competir con entregas de años anteriores, como el 2022 y 2023. Pero, a pesar de ello, se espera esfuerzo por parte de las desarrolladoras. Hoy les traemos lo más esperado de 2024.

Los últimos años hemos tenido grandes entregas como: Elden Ring, Hogwarts Legacy, Final Fantasy XVI, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Blasphemous 2, entre muchos otros. Parece que el 2024 no se quedará atrás con sus lanzamientos, pues se avecinan entregas que nos darán horas y horas de diversión.

Próximos lanzamientos

Estos son algunos de los lanzamientos de este año, lo más esperado de 2024.

Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia, un clásico de los videojuegos del cual no sabíamos nada hace muchos años. Por eso es un deleite tenerlo de regreso. Para esta entrega, la compañía optó por regresar al 2D pero con un ambiente en 3D actualizado y un combate rápido. Manejaremos a Sargón, que tendrá la tarea de salvar al príncipe. Podremos disfrutar de este juego a partir del 18 de enero de 2024.

Final Fantasy VII: Rebirth

El 29 de febrero retomaremos el viaje junto a Cloud, Tifa y compañía. Final Fantasy VII: Rebirth es la segunda parte del remake de Final Fantasy VII. Tendremos que esperar para saber si la historia del remake continuará con lo contado en su versión original. Es un juego esperado con ansias, pues, la saga Final Fantasy y sobre todo las entregas VII y VIII son bastante queridas por la comunidad gamer.

Rise of the Ronin

Este año comenzaremos un nuevo viaje por Japón, con Rise of The Ronin. Este juego se sitúa en 1863, en el periodo Bakumatsu del shogunato. Podrás disfrutar de recorrer distintos escenarios en un mundo abierto. Creado por algunos desarrolladores de Nioh y Ninja Gaide, por lo que se espera de un estilo de combate bastante dinámico y entretenido. Tiene programado su lanzamiento para el 21 de marzo, solo en PlayStation 5.

Black Myth: Wukong

En el juego anterior nos encontrábamos en Japón, ahora nos dirigimos a China. Black Myth:Wukong es un juego que llevamos esperando hace bastante tiempo, un RPG basado en la mitología China, específicamente en una novela del siglo XVI, Viaje al Oeste. También cuenta con el motor gráfico Unreal Engine 5, lo que proporciona gráficos de primer nivel. Se espera su estreno el 19 de agosto.

Senua’s Saga: Hellblade II

Hellblade 2 es la continuación del título Hellblade: Senua’s Sacrifice que se estrenó en el 2017. Este juego nos permite conocer a Senua, nuestra protagonista que sufre de psicosis. Tenemos una historia en un oscuro mundo de mitología nórdica. Hellblade II ha estado en desarrollo por buen tiempo. Sin embargo, en los The Game Awards se anunció su lanzamiento para este año.

