Listo la Copa Mundial Sub 17 que se jugará en Indonesia 

Se acerca la Copa Mundial Sub 17 en Indonesia, con la edición XIX de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), pues comenzará el próximo 10 de noviembre de 2023, donde las 24 selecciones pelearán por el campeonato a nivel internacional.

Hay que recordar que la FIFA había pactado que el Mundial Sub 17 se jugaría en Perú, el 3 de abril de este año; debido a la falta de organización e infraestructura del país andino, y los problemas internos de la política con la presidenta interina Diana Baluarte.

Aún así, la Selección Mexicana Sub 17 aseguró su participación en el Mundial Sub 17 de Indonesia por haberse proclamado campeón del Premundial de Concacaf. Por otra parte, se dio a conocer la lista de convocados de México sub 17 bajo el mando de Raúl Chabrand.

Porteros: Paolo Bedolla (América), Fernando Delgado (Real Salt Lake) y Roberto Moreno (Cruz Azul).

Defensas: Kevin García (Santos), Luis Navarrete (Toluca), Adrián Pelayo (Selecciones Nacionales), Javen Romero (LAFC), Javier Suárez (Cruz Azul) y Manuel Sánchez (Pumas).

Mediocampistas: Fidel Barajas (Charleston Battery), Isaac Martínez (Chivas), Arturo Ortiz (Rayados), José Urías (Rayados), Daniel Vázquez (Necaxa) y Gael Álvarez (Pachuca).

Delanteros: Tahiel Jiménez (Santos), Adrián Fernández (América), Stephano Carrillo (Santos), Mateo Levy (Cruz Azul), Brandon Lomelí (Necaxa) y Francisco Valenzuela (Rayados).

Fase de Grupos de la Copa Mundial Sub 17

Ahora bien, se trata del cuarto torneo más importante que organiza la FIFA, después de la Copa del Mundo, la Femenina, y la Sub 20. Pues bien, este año se llevará a cabo en Indonesia, la tierra que estaba destinada a organizar el Mundial Sub 20, que se jugó en Argentina.

¡ANOTEN LOS HORARIOS!⏰ 🔴Estamos a una semana del debut de la selección mexicana en el mundial sub-17 en Indonesia, por la cual varios de los partidos serán en la madrugada 😴

Por otra parte, el actual campeón Sub 17 es Brasil que se coronó en su país en 2019, y en el 2021 se canceló por la pandemia. Así quedó la Fase de Grupos del Mundial Sub 17 en Indonesia, donde la final se jugará en Surakarta el 2 de diciembre.

Grupo A: Indonesia, Ecuador, Panamá y Marruecos.

Grupo B: España, Canadá, Mali y Uzbekistán.

Grupo C: Brasil, Irán, Nueva Caledonia e Inglaterra.

Grupo D: Japón, Polonia, Argentina y Senegal.

Grupo E: Francia, Burkina Faso, República de Corea y Estados Unidos.

Grupo F: México, Alemania, Venezuela y Nueva Zelanda.