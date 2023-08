Los nuevos libros de textos de la SEP con un sentido comunista en la educación básica 

Los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuirá para el nuevo ciclo escolar 2023-2024, pues ha causado indignación a todos los padres de familias y por otro lado, un dolor de cabeza para la administración de la 4T.

De este modo, los libros de texto de la SEP han provocado gran controversia, por la preocupación en su contenido, el comunismo para inculcar en los estudiantes. Asimismo, en la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinó sobre un amparo interpuesto por los padres de familia contra la SEP.

A todo esto, las familias y los docentes mantienen las dudas, por la posible entrega a los estudiantes de primaria y secundaria, por estos libros de textos donde ponen en riesgo la calidad del aprendizaje de la educación básica en el país.

Los estudiantes aprenderán desde una perspectiva humanista, científica, de igualación de género, diversidad, justicia social e inclusión. SEP

Los nuevos libros de textos no pretende enseñar a los niños de educación básica

Por otro lado, el gobierno de la 4T ha estado en controversia con la oposición y es debido a la parte educativa del país; como decíamos, la creación de un nuevo aprendizaje al comunismo donde quieren modificar el estudio de nivel básico y de acabar con la “educación neoliberal”.

De otra manera, estos libros de textos han mostrado los errores que tienen en su contenido por ejemplo en los libros de Geografía, en relación, al sistema solar y se observa que Marte, Venus y Júpiter comparten la misma órbita como segundos planetas más cerca del Sol.

Mientras que la Tierra, Saturno y Urano están en la misma órbita, pero el conocimiento astrofísico establece que ningún planeta comparte órbita con otro. En comparación con los textos antiguos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno no se ajusta a la realidad con los libros de textos.

Del mismo modo, se eliminaron los libros de Matemáticas y de Español para la educación primaria y sustituir por otros libros. Ahora bien, los libros de 5to grado de primaria también son controvertidos debido a que construyen maquetas de los órganos reproductores masculino y femenino.

Sin embargo, esta maqueta tiene que simular una erección, una eyaculación y una menstruación.

Polémica por los nuevos libros para el nuevo ciclo escolar 2023-2024

En otro orden, Max Arriaga a través de su Twitter se ha dedicado a compartir el contenido de los libros de textos, en consecuencia, se hace mención al expresidente Felipe Calderón, Ricardo Anaya y del empresario Claudio X. González.

Empiezo a compartirles hojas interesantes de los libros de texto de la Vieja Escuela Mexicana que tanto añora @RicardoAnayaC, @FelipeCalderon o @ClaudioXGG. Aquí una de sus editoriales preferidas y la manera cómo abordaban "las bases del crecimiento económico". pic.twitter.com/OMS6ZO3VHR — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) August 2, 2023

Pero no todos los libros se trata del neoliberalismo o de un partido de izquierda, sino también hay errores en las infografías, es decir, la astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro Gossman señaló que las infografías no se entiende, y presenta varios errores que no se entiende.

Gracias por la sugerencia Por ejemplo si ven las barras de la izquierda no se entiende a que corresponden, si es sobre la gráfica inferior ¡falta el naranja! si es sobre los planetas Venus estaría compuesto de hidrógeno y es rocoso Ojalá sea una falsa noticia y no venga de la SEP pic.twitter.com/kr87sJGKlN — Julieta Fierro Gossman (@FierroGossman) August 2, 2023

El Centro Universitario CIFE, una institución de educación superior centrada en la investigación, de acuerdo a su portal, tuvo acceso a los libros donde destacan el 6to grado son:

Múltiples lenguajes.

Nuestros saberes.

Proyecto Comunitario.

Proyecto de Aula.

Proyecto escolares.

Aquí puedes consultar los nuevos libros de textos

Finalmente, los estudiantes no aprenderán matemáticas pero sabrán recitar las glorias de los movimientos guerrilleros en México y América Latina.