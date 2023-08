Liam Smith: “Quiero una revancha con Canelo”

Saúl “Canelo” Álvarez atraviesa un gran momento en su carrera deportiva, con 33 años y un gran estado de físico, el monarca indiscutido de los pesos supermedianos, se está preparando para medirse en contra de Jermell Charlo el próximo 30 de septiembre en Las Vegas, en una pelea entre campeones indiscutidos. Sin embargo, a días de este importante combate, ha surgido un nuevo rival para el tapatío, en la figura de campeón Intercontinental europeo, que tiene sed de venganza y amenaza con una revancha contra el mexicano para recuperar el título mundial, que alguna vez estuvo en su poder..

Se trata del británico Liam Smith quien enfrentó a Canelo Álvarez el pasado 17 de septiembre de 2016, en el estadio AT&T de Arlington, Texas. En la pelea, el tapatío se llevó la victoria por la vía del nocaut en el noveno asalto, ganando el título munidal de peso mediano junior de la OMB.

Ahora, a 7 años de aquella pelea, el campeón intercontinental considera que las condiciones son completamente diferentes y que una revancha en contra del monarca de las 168 libras no sería una mala pelea: Liam Smith lanzó una amenaza en contra del campeón mundial y busca venganza de aquella dolorosa derrota.

“También tuve momentos en la pelea. No es que no pudiera golpear a Canelo. Él estaba allí para ser golpeado y yo aterricé suficientes golpes, pero simplemente no era lo suficientemente grande y fuerte. Pero, por supuesto, me quedo con eso”

Ya consolidado

Actualmente Smith se ha consolidado en el peso superwélter y ha logrado tener buenas actuaciones, que lo han llevado a ganar el cinturón intercontinental de la OMB y el título internacional de la AMB, gracias a su última gran actuación en contra de Jessie Vargas, el boxeador europeo considera que merece una revancha contra Canelo Álvarez:

“Ya he peleado contra Canelo, así que [la gente] podría pensar que nunca volveré a pelear contra él”, afirmó. “Independientemente de Canelo, solo quiero volver a tener grandes peleas de las que la gente hable. Pelearía con Charlo, pelearía con el hermano de Charlo [Jermall, el campeón de peso medio del CMB] Pelearía con cualquiera”.

Es así que a pesar de ver difícil el hecho de pelear en contra del monarca de las 168, no descarta poder tener esa ansiada revancha para sentir nuevamente lo que es tener en sus manos un título mundial, pero que, en caso de no poder concretarla, no se desanimaría y buscaría cualquier oponente disponible.