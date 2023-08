Mañana se realizará la ceremonia en la Fase de Grupos de la Champions League 2023-24

Comienza la Fase de Grupos de la UEFA Champions League 2023-2024 donde se sorteará el día jueves 31 de agosto, donde los 32 equipos clasificados conocerán su destino en el máximo torneo continental de Europa.

Ahora bien, la ceremonia comenzará a las 10:00 horas de México para conocer los 32 equipos que buscarán levantar la Champions League, hay que recordar que el último campeón de este torneo se lo llevó el Manchester City de Pep Guardiola dejando una gran hazaña a la institución.

