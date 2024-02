LAS VECES QUE DIJE QUE SÍ A LA VIDA

Me han preguntado mucho ¿Por qué Querétaro?

Querétaro me escogió, pues yo soy brasileña y amo México, teniendo el mayor orgullo de vivir aquí. Es una ciudad hermosa donde las personas son amables y hermosas, donde las mujeres son guerreras e inteligentes, y donde podemos marcar la diferencia con constancia y dedicación. Tengo 41 años y a lo largo de mi vida, tantas veces he dicho sí a la vida. No creo ser digna de inspirar a alguien, pero me gustaría dejar una semilla en aquel que lo lea. Todo lo he cultivado como por mi familia aprendí a cultivar, pues vengo de una familia de agricultores. Me siento hoy orgullosa de ser abogada internacional. Es un sueño para mí poder compartir hoy ese libro.

También me han preguntado: ¿De dónde viene la gratitud? Pues la gratitud es la memoria del corazón. Con fe y gratitud, las cosas pueden salir bien, va más allá de un gracias. Celebra más allá de las acciones que dan sentido a la vida.

La recaudación para este libro es para los niños con daños neuronales. La fundación para niños Nens d’ llum.

Gratitud eterna. ¡Mil gracias!