Copa Oro W: Costa Rica ganó el volado ante Puerto Rico

Listo los Cuartos de Final de la Copa Oro W de la Concacaf, que se jugará el sábado y domingo de este mes en los Estados Unidos. De esta manera, este torneo contará con la participación de la Conmebol, una estrategia para fortalecer el fútbol de la zona y rumbo al Mundial de 2027.

Ahora bien, en este torneo participarán 8 selecciones, para definir las primeras semifinales del torneo de la Concacaf W, además el 10 de marzo se jugará la Gran Final de la Copa Oro W, donde todavía no hay una favorita del torneo.

Así se encuentran los Cuartos de Final de la Copa Oro W 2024.

The path to the W Gold Cup final is set 🏆 pic.twitter.com/wIlmxaGCqP — W Gold Cup (@GoldCup) February 29, 2024

Canadá derrotó a Costa Rica en la Copa Oro W

En la Copa Oro W, se definió la última fecha para conocer a las selecciones que ganaron su lugar en los Cuartos de Final. Luego del triunfo de Canadá ante Costa Rica en la Fase de Grupo C, donde quedó como líder con 9 unidades.

Mientras que Costa Rica se quedó en el lugar tres con tres puntos, y lo más incógnito fue el volado que realizó la Concacaf; para conocer la última invitada del torneo, debido a que Puerto Rico y Costa Rica estaban empatados con los mismos números donde las triunfadoras fueron las ticas.

#LaSeleFemenina 🇨🇷 avanza a cuartos de la Copa Oro. Así lo definió el sorteo#LaSeleFemenina | #WGoldCup pic.twitter.com/b4fZp0RE99 — Just Soccer CR (@JustSoccerCR) February 29, 2024

De esta forma, el partido se jugó en el Shell Energy Stadium, Houston Texas, donde las canadiense se llevaron el partido. Al minuto 11’, Jordyn Huitema abrió el marcador, después al 27’, y 57’, un doblete de Shelina Zadorsky, que liquidó a las ticas.

Don't miss all the action of the Canada vs Costa Rica here! 👀 👇 pic.twitter.com/BWEQDIJTPq — W Gold Cup (@GoldCup) February 29, 2024

Paraguay eliminó a El Salvador

En el segundo partido de la Copa Oro W entre Paraguay ante El Salvador, un duelo muy cerrado para ambas selecciones, de igual forma, este partido se jugó al término de Canadá y Costa Rica, en el mismo lugar Shell Energy Stadium, Houston Texas.

A todo esto, al 18’, 86’, y 90+2’, Jessica Martínez marcaba su primer hat-trick en el torneo para eliminar a El Salvador. Por parte, de El Salvador, los goles fueron de Samantha Fisher al 68’, y Danielle Fuentes al 83’, donde se quedaron a nada de empatar el partido.

Finalmente, se espera los partidos de los Cuartos de Final de la Copa Oro W, los duelo más emotivos es entre Colombia ante Estados Unidos, el siguiente duelo es el Clásico entre Brasil ante Argentina, y México enfrentará a Paraguay en el cual lo enfrentó en los recientes Juegos Panamericanos 2023.

Highlights of the Paraguay 🇵🇾 victory against El Salvador 🇸🇻 ⚽️⚽️⚽️ Jessica Martínez scored a hat trick 🎩 pic.twitter.com/WsAdtCgL7i — W Gold Cup (@GoldCup) February 29, 2024

Cuarto de Final de la Copa Oro W

Canadá – Costa Rica | Sábado 2 de marzo 18:00 horas.

Brasil – Argentina | Sábado 2 de marzo 21:15 horas.

México – Paraguay | Domingo 3 de marzo 16:00 horas.

Estados Unidos – Colombia | Domingo 3 de marzo 19:15 horas.