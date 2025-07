Lamborghini Urus SE en México: Guía de cuánto cuesta y más

El nuevo Lamborghini Urus SE ya está en México y sí, cuesta una fortuna. El precio de salida es de 300,000 dólares, que con el tipo de cambio actual son unos 6 millones de pesitos. Este es el Urus más bestia de todos: un híbrido enchufable que mezcla un motor V8 con uno eléctrico para soltar la locura de 800 caballos de fuerza.

La Bestia se Vuelve Eléctrica (y Aún Más Salvaje)

Hay nombres que no necesitan presentación. Lamborghini es uno de ellos. La marca del toro de lidia es sinónimo de diseño radical, sonido ensordecedor y una potencia que desafía la lógica. Cuando en 2018 lanzaron el Urus, su primer SUV, muchos puristas se llevaron las manos a la cabeza. ¿Un Lamborghini para ir al supermercado? Pero el tiempo, y las ventas récord, les dieron la razón. El Urus no solo salvó a la compañía, sino que creó un nuevo segmento: el Super SUV.

Ahora, Lamborghini vuelve a romper el molde con el Urus SE. Y no, la “E” no es de “ecológico” en el sentido tradicional. Es la “E” de “eléctrico”, sí, pero también de “exagerado”, “extremo” y “excitante”. Este no es un híbrido diseñado para ahorrar gasolina; es un híbrido diseñado para redefinir el concepto de rendimiento. Con 800 caballos de fuerza bajo el capó, el Urus SE no solo es el más potente de la familia, sino también una declaración audaz sobre el futuro de los superdeportivos. Y ya está en México, con un precio que está a la altura de su leyenda.

¿Cuánto cuesta el Lamborghini Urus SE? El Precio de la Exclusividad

La pregunta que todos se hacen es: ¿cuánto cuesta el Lamborghini Urus SE? El precio de partida en México es de 300,000 dólares (aproximadamente 6 millones de pesos). Un dineral que lo pone a competir no solo con otros coches de lujo, sino con yates o relojes suizos. Es un juguete para muy pocos.

Es importante subrayar que este es el precio “base”. Lamborghini ofrece un programa de personalización casi infinito llamado “Ad Personam“, que permite a los clientes elegir colores, materiales, costuras y acabados únicos. Cada pequeño detalle personalizado puede elevar el precio final de manera significativa, haciendo que cada Urus SE sea prácticamente una pieza única.

Este costo lo coloca firmemente en la cima del mercado de los SUV de lujo, compitiendo no solo con otros vehículos, sino con yates, relojes de alta gama y obras de arte.

El Motor: 800 Caballos de Pura Furia Híbrida

Ahora, a lo que nos importa: el motor. Lamborghini agarró su ya brutal V8 biturbo y le metió un motor eléctrico. Juntos, escupen 800 caballos de fuerza y un par motor de 950 Nm. Para que te des una idea, eso es más potencia que muchos Ferraris o Porsches de dos plazas.

¿Y cómo se traduce eso en la carretera?

0 a 100 km/h: en 3.4 segundos.

0 a 200 km/h: en 11.2 segundos.

Velocidad máxima: 312 km/h.

Son cifras de locura para una camioneta que pesa más de 2.5 toneladas.

Más que Potencia: La Inteligencia del Sistema Híbrido

Lo que hace verdaderamente especial al Urus SE es cómo utiliza su sistema híbrido enchufable (PHEV) para mejorar la experiencia de conducción en todos los aspectos.

Modo sigilo: Te puedes mover más de 60 km en modo 100% eléctrico . Imagínate andar por la ciudad en un Lambo sin hacer ruido, y luego, en la carretera, despertar al V8 con un rugido.

Agarre brutal: El motor eléctrico ayuda a repartir la fuerza en cada llanta de forma súper precisa, así que se pega a las curvas como si no hubiera un mañana.

11 modos de manejo: Tienes para todo, desde ir tranquilo en el tráfico hasta ponerlo en modo ‘Corsa’ para un día en el circuito.

Un Diseño Evolucionado, no Revolucionado

A simple vista, el Urus SE es reconociblemente un Urus, pero con sutiles pero importantes mejoras. El diseño ha sido refinado para mejorar la aerodinámica y la refrigeración.

Nuevo Frontal: El capó, la parrilla y los faros Matrix LED han sido rediseñados, inspirándose en el superdeportivo Revuelto.

Mejoras Aerodinámicas: Un nuevo spoiler y difusor trasero aumentan la carga aerodinámica en un 35% a altas velocidades, pegando más el coche al asfalto.

Optimización de la Refrigeración: Se han mejorado los conductos de aire para refrigerar mejor tanto el motor de combustión como los frenos carbonocerámicos, que son esenciales para detener a esta bestia.

El Interior: Una Cabina de Piloto Actualizada

El interior sigue la filosofía de Lamborghini de “sentirse como un piloto”. El diseño es angular, con materiales de la más alta calidad como fibra de carbono, Alcantara y aluminio. La principal novedad es una pantalla central más grande (12.3 pulgadas) con una nueva interfaz hombre-máquina (HMI) más rápida e intuitiva.

México: Un Mercado Clave para los Superdeportivos

Puede que sorprenda, pero México es el mercado más importante para los superdeportivos en toda América Latina, superando incluso a Brasil. La presencia de marcas como Lamborghini, Ferrari y McLaren es fuerte, y la demanda de vehículos de ultra lujo sigue creciendo.

El lanzamiento del Urus SE en nuestro país es una prueba de la importancia que Lamborghini le da al mercado mexicano, reconociendo el apetito de los compradores por la exclusividad, el rendimiento y, ahora, la tecnología de vanguardia.

El Futuro del Super SUV ya está Aquí

El Lamborghini Urus SE es una obra de ingeniería impresionante. Te demuestra que un coche eléctrico no tiene por qué ser aburrido. Puede ser un monstruo de 800 caballos para el fin de semana y un coche silencioso para ir a la oficina. Su precio de 6 millones de pesos lo hace un sueño para la mayoría, pero también deja claro que el toro de Lamborghini no le tiene miedo al futuro. Al contrario, parece que está listo para conquistarlo.

