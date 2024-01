Lady Aurrera, la descubren robando y se quita la ropa

Una mujer protagonizó tremendo escándalo en una sucursal de Bodega Aurrera ubicada en las Torres, Puebla, esto después de que fuera sorprendida robando mercancía, como muestra de inocencia decidió quitarse la ropa, todo quedó grabado.

De inmediato el video se viralizó en redes sociales, en este se aprecia como los empleados del lugar le piden que salga de la sucursal, a lo que la mujer responde agresiva, comenzando a gritar y golpeando a todos los que están a su alrededor.

“A mí no me pegues idiota, a mí no me toques culero, porque yo sí vengo y me paso de ver&a, me vuelves a pegar y vas a m#mar ver&a con mi familia, que vengan”

Después de insultar a todo el personal que le pedía que saliera, de forma inesperada la mujer comienza a quitarse la ropa para mostrar su inocencia, los presentes solo piden que llegue de inmediato la patrulla ante el escándalo.

No se sabe si la mujer fue detenida o simplemente optó por calmarse y salir de las instalaciones de esta sucursal de Bodega Aurrera.

Nace Lady Aurrera

Como resultado de esto, de inmediato los internautas comenzaron a crear un gran número de memes que ya circulan en redes sociales, además de apodarla Lady Aurrera.