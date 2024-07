La esperada segunda temporada de la serie de HBO, basada en el popular videojuego “The Last of Us”, está programada para estrenarse en 2025. Los fanáticos pueden anticipar siete emocionantes episodios que continuarán la historia de Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico devastado por la civilización. Con Pedro Pascal y Bella Ramsey en los roles principales, la serie promete acción, drama y giros inesperados.

La trama se basará en el juego “The Last of Us Part II” de Naughty Dog, lanzado en 2020. Joel y Ellie enfrentarán desafíos aún mayores mientras luchan por sobrevivir. La relación entre los personajes se profundizará, y los espectadores pueden esperar exploraciones emocionales y dilemas morales.

New photos of Bella Ramsey and Isabela Merced on the set of The Last of Us season 2. Photos thanks to @LauraDreaming pic.twitter.com/OyITD1k6Xs

— The Last of Us Source (@TLOUSource) July 8, 2024