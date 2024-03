Princesa de Gales, Kate Middleton es diagnosticada con cáncer

La Princesa de Gales anunció este viernes que se encuentra en las primeras de tratamiento, luego de que se le detectara un cáncer, así pues, la princesa Kate Middleton, ha sido diagnosticada con cáncer y actualmente se encuentra en tratamiento de quimioterapia.

Del mismo modo, todo Reino Unido está en shock luego del anuncio ofrecido por Middleton, en que confirma que padece cáncer. Se enteró por su reciente diagnóstico después de someterse a una cirugía abdominal el pasado enero en una clínica de Londres.

Por lo tanto, en un comunicado en video, Middleton, de 42 años, dijo que la noticia fue un gran shock después de un par de meses increíblemente duros. Aún así, la princesa no reveló contra qué tipo de cáncer está luchando todo quedó como reservado.

