James Bond 007: First Light: Así será el videojuego de origen

¿De qué trata el nuevo juego de James Bond 007: First Light y cuándo sale y en que plataformas estará? Aquí en este artículo te contamos todo lo que debes saber

James Bond 007: First Light es un videojuego de acción y espionaje en tercera persona que explora el origen de James Bond a los 26 años. Será lanzado en 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. A diferencia de anteriores títulos basados en películas, este juego presenta una historia original con mecánicas de sigilo, combate, gadgets y persecuciones, desarrollado por IO Interactive, los creadores de la saga Hitman. El proyecto ha sido aprobado por EON Productions y es el inicio de una trilogía.

Un nuevo comienzo para James Bond en videojuegos

Durante el más reciente State of Play, IO Interactive presentó el primer teaser de su proyecto más ambicioso: James Bond 007: First Light. Este videojuego marca un reinicio total para el espía más famoso del mundo en el terreno interactivo, ofreciendo una historia de origen completamente nueva, sin vínculos directos con las películas, novelas o juegos anteriores.

Este enfoque lo distingue radicalmente de otros títulos como GoldenEye 007 (Rare, 1997), Everything or Nothing (EA, 2003) o Blood Stone (Bizarre Creations, 2010), que adaptaban aventuras clásicas o apostaban por acción arcade sin profundizar en la construcción del personaje. En cambio, First Light promete una narrativa centrada en la evolución de un joven e inexperto Bond.

IO Interactive: Maestros del sigilo y la acción

El estudio responsable de este juego es IO Interactive, ampliamente conocido por su labor en la saga Hitman. Esto es una buena noticia para los fans del espionaje y la estrategia, ya que se espera que First Light herede muchas de las fortalezas de Hitman World of Assassination:

Libertad de aproximación a los objetivos.

Niveles abiertos y no lineales.

Sigilo avanzado combinado con acción precisa.

Uso de disfraces, gadgets y manipulación ambiental.

Según declaraciones del CEO Hakan Abrak, el objetivo es ofrecer una experiencia “cinemática pero jugablemente profunda”, centrada en decisiones, consecuencias y crecimiento personal del personaje.

Quién es este nuevo Bond

En James Bond 007: First Light, los jugadores tomarán el rol de un James Bond de 26 años, antes de obtener su icónico código 007. Este Bond es descrito como “imprudente, brillante, letal pero en desarrollo”. Aún no sabe cómo equilibrar su instinto con la diplomacia. Esta etapa de su vida nunca ha sido explorada ni en el cine ni en videojuegos.

The new James Bond is 100% played by Patrick Gibson. He’s an Irish actor who I know as playing Dexter in Dexter: Original Sin. He’s a PHENOMENAL actor and I’m sure he’ll be GREAT as Bond! pic.twitter.com/q58Cn0eQE7 — GameRoll (@GameRoll_) June 4, 2025

Este enfoque recuerda a lo visto en Batman: Arkham Origins o incluso en Assassin’s Creed Origins, donde el protagonista se forja a través de sus errores y victorias iniciales.

Jugabilidad: más que disparos

IO Interactive ha confirmado que el juego será un third-person action-adventure (aventura de acción en tercera persona), con un fuerte énfasis en la inmersión narrativa y mecánicas variadas:

1. Sigilo táctico

Inspirado por Hitman pero adaptado al universo Bond.

Posibilidad de evitar conflictos o eliminarlos silenciosamente.

Infiltración, hackeo, vigilancia, seguimiento.

2. Combate cuerpo a cuerpo y tiroteos

Sistema de lucha refinado, adaptado a un agente sin experiencia total.

Armas de fuego modernas y clásicas del arsenal Bond.

3. Gadgets tecnológicos

Desde mini drones hasta relojes explosivos y camuflajes digitales.

Elementos icónicos que recuerdan al Q Branch de las películas.

4. Escenas de conducción

Persecuciones en coches deportivos, motos o lanchas.

Jugabilidad de acción vehicular al estilo Uncharted o Need for Speed .

Comparación con otros videojuegos de James Bond

GoldenEye 007 (N64): Clásico absoluto de los shooters, centrado en acción en primera persona y basado en la película de 1995. Revolucionó el multijugador local pero tenía poca profundidad narrativa.

Everything or Nothing (PS2/Xbox): Juego en tercera persona con voz de Pierce Brosnan. Apostó por una experiencia cinematográfica, gadgets y acción variada, pero sin desarrollo del personaje.

Blood Stone (2010): Otro juego en tercera persona que mezclaba acción con persecuciones. Si bien tenía potencial, su historia fue lineal y no exploraba el trasfondo del espía.

First Light, en cambio, no se basa en ninguna película y tiene libertad narrativa total, permitiéndole a IO crear un Bond coherente y humano desde sus inicios. Esto lo alinea más con propuestas como Marvel’s Spider-Man o Tomb Raider (reboot 2013), donde el protagonista se construye desde cero.

Una historia original con respaldo oficial

Desde que fue anunciado en 2020 bajo el nombre código Project 007, IO Interactive dejó claro que First Light contaría con una historia 100% original. Además, ha sido desarrollada con la aprobación directa de EON Productions, los custodios de la franquicia Bond.

Esto garantiza que el espía conserve su esencia clásica, pero pueda evolucionar de formas nuevas, alejándose de moldes narrativos previos. La posibilidad de una trilogía ya ha sido mencionada por el propio estudio.

Fecha de lanzamiento y plataformas

Aunque James Bond 007: First Light no tiene fecha exacta de salida, se ha confirmado que llegará en algún momento de 2026. Estará disponible para:

PlayStation 5 y PS5 Pro

Xbox Series X|S

PC (Steam/Epic)

Este despliegue multiplataforma indica que el estudio quiere lograr alta calidad gráfica, pero también accesibilidad para una amplia base de jugadores.

Una trilogía en camino

El CEO de IO Interactive confirmó que First Light es solo la primera parte de una trilogía. Esto implica que veremos una evolución completa del personaje: de joven agente a 007 consolidado.

Cada juego podría explorar diferentes regiones, enemigos y retos personales. Esta estructura narrativa recuerda a la evolución vista en juegos como Mass Effect, The Witcher o la trilogía moderna de Tomb Raider.

Conclusión

James Bond 007: First Light representa un nuevo capítulo en la historia de los videojuegos de espías, combinando sigilo, acción, gadgets y narrativa madura. IO Interactive tiene la experiencia necesaria para crear algo que vaya más allá del shooter promedio: un juego de espionaje donde cada decisión construya al personaje.

Para los fans de Bond y de los videojuegos de calidad, esta es una cita obligada para 2026. El espía más icónico del cine está por reinventarse… y esta vez, tú estarás al mando desde sus primeros pasos.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.