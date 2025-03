Jack Black y su legado musical en el cine

Si hay algo que caracteriza a Jack Black, además de su talento para la comedia, es su amor por la música. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un apasionado del rock, integrando momentos musicales en varias de sus películas. Además, es el vocalista de Tenacious D, banda con la que ha lanzado varios álbumes y ha salido de gira por todo el mundo.

Jack Black y su relación con los videojuegos

En los últimos años, Jack Black ha participado en varias películas inspiradas en videojuegos, en las que no ha desaprovechado la oportunidad de cantar.

2023 – Bowser en Super Mario Bros. La Película

Interpretó la canción Peaches, la cual se volvió viral y se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la película.

2024 – Claptrap en Borderlands

Aunque la película no tuvo el éxito esperado, su participación fue destacada.

2025 – Steve en Minecraft

Será el protagonista de la esperada película basada en el popular videojuego.

Las canciones más icónicas de Jack Black en el cine

Jack Black no solo canta en sus películas de videojuegos, sino que ha dejado su huella en varias cintas con su voz inconfundible:

Los Croods 2 (2020)

We Are Here Together (con la banda HAIM)

I Think I Love You (junto a Tenacious D)

Super Mario Bros. La Película (2023)

Peaches (se volvió un fenómeno en redes)

Kung Fu Panda 4 (2024)

Hizo un cover de Baby One More Time de Britney Spears, junto a Tenacious D

Su nueva canción: I Feel Alive para Minecraft (2025)

Este año, Jack Black regresa con una nueva canción para la película de Minecraft, titulada “I Feel Alive”.

¿Cómo es la canción?

A diferencia de Peaches o Baby One More Time, esta es una canción más rockera y épica.

Su letra habla sobre la libertad y emoción de explorar el mundo de Minecraft.

Jack Black sigue demostrando que la música es parte esencial de su carrera, y con su carisma y talento, es probable que I Feel Alive sea otro éxito en su historial musical.

