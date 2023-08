Interpol cancela Ficha Roja de Carlos Medina Treviño, ex titular de Pemex

La Interpol ha revocado la emisión de la Notificación Roja de búsqueda, localización y arresto en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Medina Treviño. Esta decisión se basa en la consideración de que los derechos humanos y el derecho a la defensa de Medina Treviño fueron vulnerados por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). La FGR lo había acusado de haber aceptado sobornos por una suma superior a los 4 millones de pesos a cambio de otorgar un contrato a una empresa filial de Odebrecht para la ejecución del proyecto conocido como Etileno XXI.

Según la resolución de la Comisión para el Control de Ficheros de la Interpol, emitida durante su 124ª sesión del 27 al 30 de marzo pasado, el ex director de Pemex, Carlos Alberto Medina Treviño, presentó diversos argumentos ante la Interpol. En su exposición, Medina Treviño afirmó que no existe la posibilidad de un juicio justo en México si regresa al país, debido a las acciones previas de la Fiscalía General de la República (FGR) y del juez encargado del caso. El ex director alega que no fue notificado adecuadamente en los procedimientos nacionales.

En su comunicación a la Interpol, Medina Treviño destacó que interpuso una demanda contra la FGR, donde alega que el fiscal general presuntamente sometió a tortura a Emilio Lozoya Austin para forzarlo a implicarlo en los hechos en cuestión.

Investigación

El ex funcionario explicó que él y sus abogados optaron por no comparecer ante el tribunal asignado a su caso, argumentando la falta de imparcialidad en el proceso. Como consecuencia, el juez inició una investigación penal contra su abogado y él mismo debido a su ausencia. Esto, según Medina Treviño, constituye una acción sin precedentes en el sistema judicial mexicano y viola gravemente su derecho a la defensa, además de contravenir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La oficina de Interpol solicitó a la FGR una respuesta a las reclamaciones presentadas por Medina Treviño. La Comisión notó la falta de argumentos contrarios por parte de la Oficina Central Nacional de México para refutar las alegaciones del solicitante respecto a la violación de su derecho a una defensa adecuada.

Ante la ausencia de argumentos sólidos por parte de la FGR, la Comisión determinó que “la información proporcionada por el solicitante no cumple con los reglamentos de la Interpol relativos al tratamiento de datos personales, y, por lo tanto, será eliminada de los archivos de la Interpol”.