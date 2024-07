El huracán Beryl ha dejado una impresión duradera al azotar las costas del Caribe con olas de más de 6 metros de altura. Un dron capturó imágenes impactantes del interior del ciclón, revelando la magnitud de su fuerza. El video, tomado por el Saildrone Explorer SD-1041, muestra olas de 6.6 metros que se formaron en el corazón del huracán. Beryl, clasificado como categoría 4, se dirige hacia la península de Yucatán en México, y se espera que toque tierra como categoría 2. Este fenómeno atípico ha llamado la atención debido a su intensidad y tamaño. Recordemos que la seguridad y la precaución son fundamentales durante eventos climáticos extremos como este.

El huracán Beryl impactará de manera directa a los municipios de Carrillo Puerto y Tulum en Quintana Roo, pasando por José María Morelos. Además, se prevé que siga su curso por Yucatán hasta degradarse a tormenta tropical. En Yucatán, también se esperan lluvias debido a las bandas nubosas del huracán. La seguridad y la precaución son fundamentales durante eventos climáticos extremos como este. ¡Por favor, mantente informado y toma las medidas necesarias para protegerte!

Saildrone and @NOAA_AOML kicked off the 2024 Atlantic Hurricane Mission early this year, with Saildrone Explorer SD-1041 intercepting the northern edge of the then category 5 Hurricane Beryl about 100 nm south of Puerto Rico.@NOAAResearch pic.twitter.com/AN9620COhl

— Saildrone (@saildrone) July 2, 2024