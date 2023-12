Hugo Lloris será el nuevo guardameta de LAFC

La Major League Soccer (MLS), se sigue llenando de jugadores de talla mundial, pues el campeón del mundo de 2018, el francés Hugo Lloris, está en la órbita de ser nuevo jugador de Los Ángeles FC, para la siguiente temporada 2024 y de unirse con Carlos Vela.

Aún así, el portero experimentado tiene las horas contadas para terminar su etapa con el conjunto inglés Tottenham de la Premier League. De esta forma, la situación de Lloris surgió en la prensa europea señalando que el portero ya no entra en planes de Ange Postecoglou.

Por un lado, el periodista experto en fichajes Fabrizio Romano, comentó en sus redes sociales el traspaso del francés al conjunto de LAFC.

🚨🇺🇸 Hugo Lloris to LAFC, here we go! Verbal agreement in place between all parties — told it’s permanent deal for Lloris who’s leaving Spurs after 11 years.

🟡⚫️ Understand Lloris will sign one year deal at LAFC plus options to extend for next years.

Documents ready soon. pic.twitter.com/0XFIhR9k4y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2023