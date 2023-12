Hormona alborotada: Confesiones explosivas de Natalia Téllez

Hormona alborotada y Natalia Téllez, la carismática conductora y actriz mexicana, ha vuelto a sorprender a su audiencia en el popular programa ‘Netas Divinas’. En esta ocasión, la reconocida presentadora confesó un episodio peculiar y embarazoso que involucra a su propio primo, dejando a todos atónitos con sus revelaciones inesperadas.

Un giro inesperado en netas divinas

En el último episodio de ‘Netas Divinas’, Natalia Téllez decidió compartir con sus espectadores un momento de su vida que ella misma calificó como una muestra de su “hormona alborotada”. La conductora, conocida cariñosamente como ‘Natalita’, reveló que se besó apasionadamente con uno de sus primos, creyendo que nadie los observaba. Durante la transmisión del programa en Unicable, Téllez detalló cómo la “hormona alborotada” la llevó a dar un beso en los labios a su primo. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando descubrió que su propio padre fue testigo de la inusual muestra de afecto familiar.

“Ya había contado que me besé con un primo, pero ya, ya, ya… me besé con un primo, ya lo había contado, fue enfrente de mi papá y me dejó una nota y una taza de café que decía ‘Natalita, sabes que me puedes contar todo’…”

La humillación de revelar secretos

A pesar de la apertura y cercanía que Natalia Téllez mantiene con su audiencia, confesar este incidente no fue fácil para ella. La conductora expresó abiertamente la vergüenza que experimentó al tener que relatar nuevamente el bochornoso episodio.

“Tener que contar esto otra vez es muy humillante, esa fue Natalita… fue cuando lo vio, esto solo fue un beso, pero sí… tengo muchas historias de hormona alborotada, llámenme para más”.

Experiencias de vida únicas, hormona alborotada

Esta no es la primera vez que Natalia Téllez deja a sus seguidores boquiabiertos con sus revelaciones. Anteriormente, la carismática presentadora compartió detalles sobre su relación con un hombre casi 10 años menor que ella.

“Lo más que me han llevado son 6 años… pero tuve una pareja 9 años menor que yo y puedo decirles que fue una gran experiencia de la que jamás me voy a arrepentir, si considero que fue, no solo una relación de la que no me arrepiento, sino que una experiencia de vida, fue una atracción física muy fuerte, fue una delicia”.

Conoce aquí más información relevante.

Revisa todo lo que sucede aquí