Hollow Knight: metroidvania que es un verdadero reto

Algo te está llamando, te invita a recorrer estas tierras abandonadas. Iras de un lugar a otro encontrando pistas de lo que sucedió con este lugar. En algún punto de estos parajes olvidados te aguarda tu destino. El peligro y la muerte aumentan con cada paso que das, este no es un viaje sencillo. Hollow Knight un metroidvania que es un verdadero reto.

¿Estás listo o lista para esta nueva aventura? En esta ocasión recorreremos los túneles, cuevas y parajes olvidados de Hallownest. El caballero vuelve a las tierras de las que nunca debió salir, sin recuerdos, con un eterno silencio y gran fuerza. Lo acompañaremos en esta aventura y descubriremos de que está hecho.

Hollow Knight

Hollow Knight es un metroidvania 2D creado por la desarrolladora de videojuegos Team Cherry. Lanzado el 2017 para Microsoft Windows, macOS y Linux y en el 2018 para las consolas PlayStation 4 y Xbox One.

Los aventureros son atraídos a las tierras de Hallownest por la promesa de tesoros o conocimiento sobre misterios antiguos. Mientras nuestro protagonista avanza por este entorno, irá encontrando una variedad de insectos que no le permitirán progresar tan fácilmente.

El caballerito, como lo llaman con cariño los jugadores, llega a las solitarias tierras de Dirtmouth (Boca Sucia). La primera parada que tendrá nuestro valiente personaje para luego adentrarse en las cavernas que se extienden debajo de esta. Cada zona con su propia vegetación y ecosistema.

Desde el inicio nos daremos cuenta de que algo ha pasado en este lugar. Seremos atacados por gran variedad de insectos, que de forma extraña parecieran no estar actuando por voluntad propia. Es más, iremos entendiendo que detrás de toda esta historia hay seres casi divinos.

Metroidvania

Los metroidvania son una serie de videojuegos que cumplen unas características particulares: acción y aventura con un concepto de plataforma no lineal. Aunque su historia sí pueda seguir un sentido recto, su movimiento por los entornos o el mapa no es así. Estarás constantemente yendo de un lugar a otro, cuando consigas nuevas habilidades u objetos podrás pasar por lugares que antes no.

El término metroidvania nace de la combinación de dos juegos que dieron la base a este subgénero: Metroid y Castlevania. Curiosamente, la primera entrega de cada uno de estos juegos se dio en 1986. Es gracias a estos dos que en la actualidad podemos disfrutar de Metroidvanias como: Blasphemous, Dandara, Ori and the Blind Forest y por supuesto Hollow Knight.

¿Qué haces con tu vida? ¿Jugar videojuegos? La pregunta correcta sería ¿qué haces con tus vidas? No tenemos una sola vida, cada que entras aún nuevo videojuego y te entregas a cada nueva aventura, nace en ti una nueva vida. Aventureros, guerreros, constructores, incluso luchadores profesionales. Es tu momento de hacer algo nuevo y tener otra gran experiencia.

Los espero en esta y en las próximas aventuras.