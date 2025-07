¡Revelan el himno oficial de la FIFA para el Mundial 2026!

Himno oficial de la FIFA ya excita a millones de aficionados. La canción oficial ha despertado interés desde su anuncio. Robbie Williams y Laura Pausini presentaron “Desire”, un tema que unirá al mundo del fútbol y la música.

Historia de los himnos oficiales de la FIFA

Desde 1994, la FIFA encarga un tema para cada Copa del Mundo. “Gloryland” abrió la tradición en EE. UU. con Daryl Hall. En Corea-Japón 2002, se estrenó “Boom” para atraer a los jóvenes. En Brasil 2014, “We Are One (Ole Ola)” unió ritmos pop y brasileños. Cada himno ha buscado reflejar la cultura anfitriona. “Waka Waka” de Shakira (Sudáfrica 2010) incorporó sonidos africanos y rompió récords de reproducciones.

Robbie Williams y Laura Pausini al frente de “Desire”

Robbie Williams ostenta más de 80 millones de discos vendidos. Como Embajador Musical de la FIFA, él aporta energía y experiencia. Laura Pausini suma más de 50 premios internacionales. Su verso en español da un matiz latino.

Proceso de creación de “Desire”

Composición: Williams, Karl Brazil, Owen Parker y Erik Jan Grob escribieron la letra en Londres.

Producción: Brazil y Parker trabajaron en estudios de Miami y Milán.

Grabación: Voces principales fluyeron en días consecutivos para capturar química.

Letras y mensaje central

El coro de “Desire” destaca:

“Dignity for the weak in the arms of the brave”

“You’ve got the ball and you’re driven by desire”

Estas líneas apelan a la pasión del juego, la unidad global y la emoción antes del partido.

Estreno y presentaciones clave

14 de junio de 2025: estreno en el Hard Rock Stadium, Miami.

21 de junio: reedición con coro extendido en plataformas digitales.

13 de julio: presentación en la final del Mundial de Clubes, MetLife Stadium, Nueva Jersey.

Los eventos contaron con pantallas gigantes. Los estadios vibraron al ritmo del himno.

Recepción y métricas digitales

En sus primeras 24 horas:

Más de 10 millones de reproducciones en Spotify.

5 millones de vistas en YouTube.

100 mil tuits con el hashtag #DesireFIFA.

Fans y medios destacaron su combinación de pop y elementos latinos. Varios DJs ya lo incluyen en playlists deportivas.

Impacto en redes sociales por el himno oficial de la FIFA

TikTok: retos de baile con fragmentos del coro.

Instagram: clips de aficionados cantando en bares y plazas.

Twitter: discusiones sobre la letra y la producción.

La FIFA promueve challenges globales para mantener el tema vivo.

Disponibilidad y formatos

“Desire” está en:

Plataformas de streaming (Spotify, Apple Music, Deezer).

Tiendas digitales (iTunes, Amazon Music).

Versión karaoke y acústica en YouTube.

También incluye un video oficial con escenas de torneos y fans.

¿Qué esperar del Mundial 2026?

El torneo se celebrará en EE. UU., Canadá y México. 16 ciudades serán sedes.

“Desire” acompañará cada salida al campo. El himno promete elevar la atmósfera en estadios de todo el continente.

Legado y futuro del himno oficial de la FIFA

Con “Desire”, la FIFA reafirma su compromiso con la música. Este himno servirá de referencia para futuras canciones. Su éxito podría inspirar nuevas colaboraciones entre artistas globales.