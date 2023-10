Here Comes The Kraken interrumpidos por la guardia nocional

Los elementos de la Guardia Nacional intervinieron y detuvieron un concierto de la banda de deathcore Here Comes The Kraken. Durante el operativo, registraron a los asistentes en el lugar llamado The Pit Foro Cultural Multidisciplinario. Como resultado de esta acción, la banda no pudo llevar a cabo su actuación.

Here Comes The Kraken explicó que hicieron varios intentos para continuar con su presentación, pero lamentablemente no fue posible. Además, señalaron que la cancelación se debió a problemas inesperados en el lugar del evento en Cuernavaca, que eran desconocidos para la banda.

La banda también comunicó que honrarán los boletos de los asistentes para futuras fechas, las cuales serán anunciadas próximamente.

Por otro lado, The Pit Foro Cultural Multidisciplinario no ha emitido ninguna declaración con respecto a la cancelación del evento, a pesar de continuar promocionando eventos futuros con el mensaje “Estamos todos bien, no pasa nada, unas puertas se cierran, otras se abren”.

Quedo en video

En un video compartido por Summa Inferno en las redes sociales, se puede apreciar cómo la Guardia Nacional entra al lugar para llevar a cabo la inspección de las pertenencias de los asistentes, lo que causó desconcierto tanto en el público como en la banda. En las imágenes también se muestra cómo la banda abandona el escenario en medio de la confusión.

Después de la clausura del evento, la banda de deathcore aprovechó la ocasión para hacer algunas bromas al respecto. Compartieron memes relacionados con la situación y se involucraron en interacciones divertidas con sus seguidores.

Algunos usuarios comentaron en tono jocoso que podrían abrir sus casas para que la banda pudiera continuar su presentación. Otros hicieron chistes relacionados con el nombre de la banda, sugiriendo que el evento pasó a llamarse “Here Comes The Guardia Nacional”.