In Flames se une al cartel del Hell and Heaven 2023

La emoción se encuentra en su punto álgido, ya que uno de los grupos más destacados del mundo en el género de Death Metal melódico, In Flames, ha confirmado su participación en el festival Hell and Heaven 2023 #HH23 en México.

In Flames es reconocido por su capacidad para revolucionar el género mediante la incorporación de sonidos alternativos y letras profundas y desgarradoras. Esta banda promete ofrecer una experiencia verdaderamente única a sus seguidores mexicanos, ya que en nuestro país han encontrado un grupo de fanáticos apasionados y comprometidos con la evolución de su estilo musical y su concepto artístico.

Con una impresionante trayectoria que abarca más de dos décadas y la publicación de 15 álbumes de estudio, esta banda originaria de Gotemburgo, Suecia, encabezada por Anders Fridén y Björn Gelotte, sacudirá los cimientos de México con interpretaciones de canciones icónicas como ‘Only For The Weak’, ‘Take This Life’ y ‘Cloud Connected’. Además, tendrán el honor de presentar por primera vez en México su nuevo espectáculo, que incluirá canciones de su último álbum de estudio, “Foregone” (2023).

Acerca de In Flames

In Flames es una influyente banda de Death Metal melódico originaria de Gotemburgo, Suecia. La banda fue fundada en 1990 por el guitarrista Jesper Strömblad bajo el nombre “Ceremonial Oath”. Sin embargo, en 1993, cambiaron su nombre a In Flames y comenzaron a forjar un sonido único que fusionaba elementos de death metal con melodías pegajosas y armonías de guitarra. Esta fusión de brutalidad y melodía se convirtió en una firma distintiva de la banda.

A lo largo de su carrera, In Flames ha experimentado varios cambios en su alineación, pero el cantante Anders Fridén y el guitarrista Björn Gelotte han sido las figuras centrales en la mayoría de su historia. A medida que evolucionaron, la banda se destacó por su capacidad para reinventar su sonido en cada álbum, desde sus raíces Death Metal hasta un enfoque más melódico y experimental.

Mejores Discos de In Flames:

The Jester Race (1996): Este álbum marcó un punto de inflexión en la carrera de In Flames y es ampliamente considerado uno de los mejores discos de death metal melódico de todos los tiempos. Canciones como “Moonshield” y “Artifacts of the Black Rain” son himnos clásicos del género. Clayman (2000): “Clayman” consolidó la posición de la banda en la escena del metal melódico. Presenta pistas inolvidables como “Only For The Weak” y “Pinball Map”, que continúan siendo favoritas entre los fanáticos. Reroute to Remain (2002): Este álbum marcó un cambio en la dirección musical de In Flames hacia un sonido más alternativo y experimental. A pesar de algunas críticas mixtas en ese momento, contiene canciones destacadas como “Trigger” y “Cloud Connected”. Come Clarity (2006): Con este disco, In Flames regresó a sus raíces melódicas y ganó nuevos seguidores. La pista principal, “Take This Life”, se convirtió en un himno en vivo. Sounds of a Playground Fading (2011): Este álbum representa una exploración más profunda de la música experimental y alternativa. A pesar de su evolución, canciones como “Deliver Us” y “Where the Dead Ships Dwell” demuestran la habilidad de la banda para mantener su identidad.

Estos son solo algunos de los puntos destacados en la carrera de In Flames. La banda ha continuado evolucionando y entregando música poderosa a lo largo de los años, dejando una huella duradera en el mundo del metal melódico y el Death Metal. Su participación en el #HH23 en México promete ser un evento inolvidable para sus apasionados fanáticos mexicanos..