HECHICERO SE INDULTÓ SOLITO: “Dios te libre de un toro bravo” o “qué mala suerte tienen algunos toros en el sorteo” fueron frases que se construyeron a base de tardes como la del domingo pasado en La Plaza México.

Bien presentado, con trapío, serio de cornamenta y de condiciones y juego extraordinarios, embistiendo humillado y sin cansarse ni abrir el hocico.

Si bien le faltó ir una vez más al caballo y dos tandas más con la muleta, el gran toro “Hechicero” de la ganadería de Las Huertas, tuvo la mala suerte en el sorteo de salir en el primer lugar del lote de El Calita, tercero de la tarde.

Y es que no tiene la culpa “Hechicero” de haber sido lidiado por el matador de toros mexicano promedio, que busca el triunfo fácil y rápido, por medio de la exaltación al público para presionar al presidente y que concediera el indulto.

Ya había yo hablado del autoengaño en el que caen muchos toreros y este es el ejemplo perfecto de la confusión en la que caen muchos de ellos.

No Calita, el triunfo no es tuyo, es del ganadero, quien debió haber dado la vuelta al ruedo sin la compañía del torero. Porque qué bonita es la imagen de un ganadero que triunfa, eso significa que lo importante no falló, y por el contrario, no hay peor sensación en una tarde de toros que la de un torero que no le pudo a su lote.

Qué mala suerte, Hechicero.

Dios te libre de otro toro bravo, Calita.

En tauromaquia indultar significa perdonar la vida al toro, por su nobleza, bravura y calidad de lidia. La decisión corre por el presidente de la plaza a petición del público. ¡Increíble para los toros no lo creen, así seguirá en el campo!