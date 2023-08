Lo mejor de Gamergy México 2023 en la Expo Santa Fe en la CDMX

Así se vivió lo mejor del evento de Gamergy México 2023 en la Expo Santa Fe durante tres días, donde se realizaron varias actividades, pues bien, en la segunda edición se pudo apreciar lo mejor para los amantes de la cultura geek en los videojuegos.

Aún así, todos los geek se dieron cita en la Expo Santa Fe del 27, 28 y 29 de agosto para disfrutar lo mejor de los torneos de Esports, además se realizaron concursos de Cosplay, concierto, meet and greets, conferencia, firma de autógrafos, rifas y por último bebidas y comida.

📹 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗵𝗼𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝘄𝗮𝘀 𝗹𝗶𝘃𝗲𝗱.

👋🏼🇲🇽 Yesterday we said goodbye to the second edition of @GAMERGY_Mx, organized by @IFEMA and 𝗚𝗚𝗧𝗲𝗰𝗵.

🙌🏼 Attendees enjoyed three days of the best content at @ExpoSantaFeMx.

🥰 Many 𝗧𝗛𝗔𝗡𝗞𝗦 to all. pic.twitter.com/17N1Huieba

