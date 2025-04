Five Nights at Freddy’s 2: Se estrena el primer teaser oficial

La espera ha terminado. Blumhouse ha revelado el primer teaser de Five Nights at Freddy’s 2, la esperada secuela del exitoso filme de terror basado en la popular franquicia de videojuegos.

El adelanto fue presentado durante la CinemaCon 2025 en Las Vegas por Jason Blum, CEO de Blumhouse, quien destacó la importancia de la franquicia para el estudio. Tras su exhibición en el evento, el teaser fue publicado oficialmente en YouTube, desatando la emoción de los fans.

¿Qué muestra el teaser de Five Nights at Freddy’s 2?

Con una duración de 49 segundos, el teaser revela el regreso de Josh Hutcherson en su papel de Mike Schmidt, junto a los temibles animatrónicos de la primera película. También se confirmó que Matthew Lillard, Piper Rubio y Elizabeth Lail regresarán en esta nueva entrega, con Emma Tammi nuevamente en la dirección.

Si bien el adelanto no revela demasiados detalles sobre la trama, sí deja entrever que la secuela explorará nuevos horrores en la pizzería Freddy Fazbear’s, lo que ha aumentado la expectativa de los fanáticos de la saga.

Fecha de estreno de Five Nights at Freddy’s 2

Llegará a los cines el 5 de diciembre de 2025, justo a tiempo para cerrar el año con una dosis de terror y nostalgia.

Un fenómeno de taquilla que regresa más fuerte

La primera entrega de Five Nights at Freddy’s fue un éxito rotundo en taquilla, logrando recaudar más de $300 millones de dólares a nivel mundial. Con esta cifra, se convirtió en la película más taquillera en la historia de Blumhouse, superando a otras grandes producciones del estudio como The Purge, Insidious y M3GAN.

Sinopsis de la primera película

La historia sigue a Mike Schmidt, un guardia de seguridad que acepta un trabajo en la pizzería Freddy Fazbear’s, sin saber que los animatrónicos cobran vida por la noche y son responsables de aterradoras desapariciones.

El impacto de la primera película ha elevado las expectativas para la secuela, que promete más terror, más animatrónicos y más historia para los fans del videojuego creado por Scott Cawthon.

Lo que los fans esperan ver

Los seguidores de la saga esperan que la secuela introduzca elementos del videojuego Five Nights at Freddy’s 2, como:

Nuevos animatrónicos, como Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica y Balloon Boy.

Más exploración del lore, profundizando en la historia de William Afton y la pizzería.

Más sustos y escenas de terror, fieles a la esencia del juego.

Con un teaser que ya ha capturado la atención del público, la anticipación por Five Nights at Freddy’s 2 sigue creciendo. ¿Estás listo para volver a Freddy Fazbear’s Pizza?

