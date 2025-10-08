Feria Colón 2025 será del 10 al 19 de octubre

La Feria Colón 2025, una de las celebraciones más importantes y esperadas por la comunidad, se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre con una serie de actividades de corte familiar y para todos los gustos.

El presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada, presentó hoy el programa de actividades que reflejan la riqueza y diversidad cultural, económica y productiva de Colón.

En conferencia de prensa celebrada en el Salón Presidentes de la Cámara de Comercio de Querétaro (CANACO), el edil refirió que la feria refleja la id entidad de la población.

“La Feria es, sin duda, el corazón de nuestras tradiciones, el punto de encuentro entre nuestras raíces y el presente que juntos estamos construyendo. Es una ventana para mostrar al mundo la grandeza de Colón: su identidad, su talento, su capacidad productiva y su espíritu innovador”, indicó.

Con la presencia del Presidente de la CANACO, René Jourdán Loya Poletti, el Edil destacó que este evento impulsa la economía local y fortalece la convivencia comunitaria.

“La Feria Colón 2025 tendrá un impacto significativo en la economía local, con una derrama económica estimada superior a los 100 millones de pesos y más de 150 beneficiarios directos, entre productores y artesanos. Además, se espera una afluencia de más de 120 mil visitantes, lo que fortalecerá la convivencia comunitaria y colocará a Colón en el mapa como un municipio dinámico y orgulloso de su identidad”, subrayó Trueba.

Acompañado de funcionarios del Gabinete Municipal y de la Reina de la Feria, Marisol 1a., el alcalde explicó que este gran evento municipal, contará con cuatro pabellones temáticos:

Los Pabellones

● Pabellón Artesanal e Industrial “Colón te Conquistará” con 47 stands que exhibirán el talento y la creatividad de artesanos, emprendedores y asociaciones locales.

● Pabellón Comercial que contará con empresas locales y regionales, quienes exhibirán y ofertarán sus productos, generando vínculos que fortalecen el tejido económico de la región.

● Pabellón Gastronómico con exposición de platillos tradicionales, concursos culinarios y muestras de productos emblemáticos.

● Pabellón Agropecuario en el que participarán 64 expositores, foros, talleres y concursos técnicos enfocados en la sustentabilidad y la producción responsable.

Trueba Moncada invitó a toda la ciudadanía a ser parte de la Feria Colón 2025, a disfrutarla, compartirla y sentir el orgullo de ser colonenses. La Feria no solo se visita: se vive y se celebra”, afirmó.

La Feria Colón 2025 se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre en la Unidad Deportiva Ing. Javier Salinas Guevara, con un amplio estacionamiento que cumplirá con los propósitos específicos.

Conciertos:

– Grupo Liberación el 10 de octubre

– Los Inquietos del Norte el 11 de octubre

– Banda Cuisillos el 12 de octubre

– Los Titanes de Durango el 13 de octubre

– Conjunto Nuevo Amanecer el 14 de octubre

– El Haragán y Cía. el 15 de octubre

– Espinoza Paz y La Kumbre con K el 16 de octubre

– Vagón Chicano y Grupo Legítimo 17 de octubre

– Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey el 18 de octubre

– El Trono de México el 19 de octubre

Actividades:

– Expo comercial, artesanal y gastronómica

– Zona de juegos mecánicos

– Torneos y exhibiciones deportivas

– Actividades cívicas y presentaciones de danza y música popular

– Coronación de la reina

– Eventos charros y números pirotécnicos.

La Feria ofrecerá una variedad de platillos típicos, como gorditas de maíz, mole queretano, tacos de carnitas y antojitos mexicanos, así como catas de vinos locales y quesos artesanales.