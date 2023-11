Entrar a internet es solamente para escuchar el llanto de muchos fans que después de ver el capitulo reciente de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Puesto que al fin se ha animado un suceso que la gran mayoría del fandom ya estaba preparado (yo me lo spoilee desde hace 2 años) el dolor de verlo en una animación tan buena como la que hizo estudio Mappa igual nos hizo sentir como un balde de agua fría. Me refiero a la muerte de Nanami Kento.

En seguida comienzan los SPOILERS, así que lee bajo tu propio riesgo.

Y es que la segunda temporada del anime, Jujutsu Kaisen, el arco de “El Incidente de Shibuya”. Hemos visto desde su inicio un sin fin de peleas entre hechiceros y maldiciones que aunque pareciera que solo buscan traer un poco de caos, la situación se empezó a pone seria y es que todos los hechiceros que es el lado bueno ya no cuentan con su mejor herramienta, Satoru Gojo.

En pequeños grupos se fueron dividiendo para poder darle mayor alcance a estos enemigos pero como hemos visto no salen tan victoriosos. En uno de esos grupos estaba el favorito de muchos en el fandom, Nanami Kento, un conocido hechicero de nivel 1, con una gran fuerzas y determinación. Que ama el pan y odia trabajar horas extras.

Durante el primer enfrentamiento serio que tuvo fue cuando él, Maki Zen’in y Naobito Zen’in pelearon contra la maldición de grado especial Dagon, dejando malherido a Nanami pues su lado izquierdo tenía muchas heridas pero gracias a la intervención de Megumi Fushiguru lograron salir más heridos pero debido a ciertos momentos que los dejaron sin tiempo de pestañear o recuperar el aliento, son atacados por la otra maldición de grado especial, Jogo. Quien con solo tocarlos los dejo fuera de combate al hacer que se incendiaran fue lo que tuvimos sobre Nanami y su grupo que no sabíamos que paso.

Después de más sucesos catastróficos que se vivieron en los episodios posteriores no había señales aun del godín preferido por muchos, sin embargo fue al final del episodio 41 en donde se le ve a Nanami caminando pero un estado más grave, pues el ataque de Jogo le había quemado la mitad del cuerpo pero aun así continuaba con su deber como hechicero.

El episodio de esta semana titulado: “Lo correcto e incorrecto” nos va mostrando una desolada Shibuya con un Itadori traumado por lo que presencio previamente pero igual en una parte no tan alejada se encuentra Nanami bastante agotado, sin embargo su mente de alguna forma le hace sentir que está caminando sobre una bella y soleada playa a la orilla del mar, cuando en realidad camina débilmente por el metro. En su camino se toma con diversos humanos modificados que Mahito creo y aunque le dan batalla, Nanami logra acabar con la mayoría.

Esta escena es bastante tiste, pues hace una contraposición de lo que sucede. Nanami en realidad está en una pelea con criaturas horrendas que le dan bastantes dificultades pero su mente lo muestra en un paraíso, feliz y sin problemas. Por momentos se acuerda en donde está en realidad pero una parte de él piensa lo mucho que le gustaría irse a vivir a Malasia y tener una casa en una playa alejado de todo donde al fin podría leer los montones de libros que alguna vez compró pensando que pronto podría recobrar el tiempo perdido por trabajar tanto como oficinista y hechicero.

Y en un momento cuando parecía que al fin se había librado de todas esas criaturas llega por detrás suyo Mahito, ese ser con el que en la temporada pasada ya había tenido sus peleas al fin se encuentra y esta listo para dar su ataque, con tocar a quien quiera puede alterar su cuerpo o destruirlo por completo. Nanami ya sabe que es su final, es difícil saber si siente miedo o frustración debido a su agotamiento, recuerda a su antiguo compañero de cuando era estudiante y de algún modo ese recuerdo le indica que voltee detrás donde logra divisar a Itadori, de quien fue su maestro al ingresar al mundo de la hechicería.

Lo único que se le ocurre en ese momento es decirle a su alumno: “Itadori, te dejo el resto”- Para después ser destruido del torso hacia arriba por Mahito, la escena es bastante brutal pues como se destruye el cuerpo de Nanami es más detallado, dejando ahí uno de los personajes más queridos en este anime, pero la historia sigue y aun hay muchos conflictos por resolver.

No paso mucho tiempo que es algo bastante visto por muchos al rededor del mundo, en Twitter (yo le sigo diciendo así a X) el buscador muestra a Nanami como un de los posts más mencionados en este rato, con al menos 168 mil post, mientas que el hagstag de Jujutsu Kaisen tiene 29 mil menciones y obviamente Mahito, él culpable de este dolor es el que tiene más con 29 mil post! obviamente todos en contra del molesto personaje.

