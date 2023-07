Fallece el historiador Adolfo Gilly a la edad de 94 años

El historiador y académico Adolfo Gilly, de nacionalidad argentina y naturalizado mexicano en 1982, falleció a los 94 años. Después de llegar a México, fue encarcelado en la prisión de Lecumberri debido a su afiliación a la Cuarta Internacional, y fue durante ese periodo de reclusión que escribió su obra más conocida, “La revolución interrumpida”.

A partir de 1979, trabajó como profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, fue académico e investigador visitante en varias universidades de renombre, como University of Chicago, Columbia University, University of Maryland, Stanford University, Yale University, New York University, y dos veces investigador residente en el National Humanities Center en Carolina del Norte.

Adolfo Gilly siempre estuvo comprometido con el socialismo y militó en los partidos Revolucionario de los Trabajadores y de la Revolución Democrática. También se desempeñó como consejero de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano entre 1997 y 1999.

A lo largo de su vida, publicó más de diez libros sobre México y América Latina, destacando títulos como “El cardenismo, una utopía mexicana”, “Historia a contrapelo”, “Cada quien morirá por su pasado”, “Felipe Ángeles, el estratega” y su obra más reciente, “Estrella y espiral”.

En reconocimiento a su trayectoria, la UNAM lo nombró profesor emérito en 2010. Adolfo Malvagni Gilly fue un ensayista, historiador y politólogo reconocido por su estudio de los problemas políticos y sociales de América Latina, así como uno de los teóricos más importantes de la Revolución Mexicana. Su legado intelectual representa una de las obras más sólidas y consistentes en relación con los movimientos de liberación social, según su perfil en la Fundación para las Letras Mexicanas.