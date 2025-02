Ethan Hawke critica castings basados en seguidores de Instagram

Durante el Festival de Cine de Berlín, el actor Ethan Hawke expresó su preocupación sobre cómo la popularidad en redes sociales está influyendo en la selección de actores en la industria cinematográfica.

En una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, su hija Maya Hawke (Stranger Things) mencionó que los productores presionan a los directores para contratar a actores con un gran número de seguidores en redes, dificultando el acceso al cine para quienes no tienen una fuerte presencia digital.

Ethan Hawke respaldó esta postura y compartió su experiencia personal en el que a veces, cuando está preparando una película, alguien le dice que debería elegir a esta persona. Y cuando pregunta por su experiencia actoral, la respuesta es que tiene 10 millones de seguidores.

El actor advirtió que esta tendencia prioriza la fama sobre el talento y la formación artística, afectando la calidad del cine. También criticó la idea errónea de que ser actor se reduce a la apariencia física en el que muchos piensan que ser actor es tomar batidos de proteínas e ir al gimnasio y que la actuación es mucho más que tener un físico marcado.

