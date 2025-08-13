Es bueno comer plátano en la noche y este es el motivo

El plátano es una de las frutas tropicales más consumidas en el mundo. Su sabor dulce, su versatilidad en la cocina y sus beneficios nutricionales lo han convertido en un alimento imprescindible en la dieta de millones de personas. Pero una pregunta frecuente que surge es: ¿es bueno comer plátano en la noche? La respuesta, según especialistas, es que sí… aunque con ciertas consideraciones.

Beneficios de comer plátano antes de dormir

De acuerdo con Ana Neves, portavoz de la Unidad de Medicina de Estilo de Vida de Clínica FEMM, existen tres razones principales por las que incluir plátano en la cena o antes de dormir puede ser una excelente decisión para la salud:

Aporta triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo utiliza para producir serotonina y melatonina, neurotransmisores que regulan el sueño y el estado de ánimo.

Es rico en magnesio, un mineral que ayuda a relajar el sistema nervioso y favorece un sueño profundo y reparador.

Contiene potasio, que contribuye a la relajación muscular y evita calambres nocturnos.

La experta señala que, a diferencia de otros alimentos como el chocolate —que también contiene triptófano pero aporta cafeína, teobromina y grasas adicionales—, el plátano es una opción más saludable para mejorar la calidad del descanso.

¿Cómo y cuándo comer plátano en la noche?

Para obtener el mayor beneficio, la recomendación es consumir el plátano media hora antes de dormir. Esto ayuda a prevenir problemas como el reflujo o la indigestión, que pueden afectar el sueño.

Además, se puede disfrutar de diferentes formas:

Solo y en su estado natural.

En un batido con leche vegetal.

Acompañado de avena o yogur natural.

Estas combinaciones potencian su efecto saciante y relajante, ideal para quienes buscan un snack nocturno saludable.

¿Quiénes deben evitar el plátano antes de dormir?

Aunque comer plátano en la noche puede ser beneficioso para la mayoría, no es recomendable para todas las personas. La especialista advierte que quienes padecen diabetes tipo 1 o 2, prediabetes o enfermedad de hígado graso deberían moderar o evitar su consumo nocturno, debido a su contenido natural de azúcares. Es bueno comer plátano en la noche si se hace con moderación y teniendo en cuenta la salud individual. Esta fruta no solo aporta nutrientes clave para el descanso, sino que también es una alternativa deliciosa y natural para evitar opciones menos saludables antes de dormir.