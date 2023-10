Sandra Cuevas es agredida en la alcaldía Iztapalapa por las Elecciones 2024

En la política mexicana se empiezan a realizar las Elecciones 2024 para conocer a la mejor candidata que gobernará la CDMX, pues la alcaldesa Sandra Cuevas con licencia de Cuauhtémoc, visitó este miércoles la Central de Abasto de Iztapalapa.

Luego ocurre un incidente en el que personas la retuvieron cuando circulaba por la zona de la Central de Abasto, debido a que Sandra Cuevas, estaba realizando recorridos por la alcaldía Iztapalapa como parte de su campaña electoral.

Aún así, un grupo de mercaderes de la Central de Abasto retuvieron a la alcaldesa y le impidieron avanzar la zona a borde de su cuatrimoto, además estuvo involucrado su equipo de trabajo que también fueron encerrados por los locatarios de la zona.

Pésimo día de la alcaldesa Sandra Cuevas rumbo a las Elecciones 2024

Por otra parte, se empezó a circular en las redes sociales, donde se observa a un grupo de locatarios de la Central de Abasto, cuando impiden el paso a Sandra Cuevas y la rodean para que no recorra las calles durante su visita.

#Importante 🔴 "¿Quieres que vaya a hacerte un desmadre a tu acaldía?". Así increpó a Sandra Cuevas, la administradora del fideicomiso de la Central de Abasto en Iztapalapa, Marcela Villegas Silva, antes de ser violentados por un grupo de personas. pic.twitter.com/u6wM0IIknH — Adela Micha (@Adela_Micha) October 4, 2023

Lic. @ClaraBrugadaM: Reconociendo su liderazgo en la @Alc_Iztapalapa y logros con los pueblos, barrios originarios y Utopías, le informo que visitaré algunos de sus lugares teniendo diversas actividades; haciendo equipo con las 16 alcaldías para construir juntos la #NuevaCapital. pic.twitter.com/zfXBuJAYFC — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 4, 2023

“No me voy a ir, no me voy a ir, eh”, señala Cuevas mientras los hombres empujan y mueven su cuatrimoto. En otro video captado por medios también se observa que la alcaldesa acusa: “Me están secuestrando, me están secuestrando”.

Del mismo modo, las personas que agredieron a Sandra Cuevas y su equipo de trabajo, pues señaló que no era necesario estas acciones agresivas, mientras la coordinadora General de la Central de Abasto, Marcela Villegas, amenazó que no tiene ningún permiso en circula esta zona.

Finalmente, fue mandado al corralón los vehículos de la alcaldesa Sandra Cuevas, porque no tenía permiso en circula la zona, además no contaba con placas y se encontraban mal estacionadas y obstruyendo la vialidad.