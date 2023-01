El planeta registró en 2022 el sexto año más caliente de su historia

El planeta Tierra registró en 2022 el sexto año más cálido desde 1880, con temperaturas promedio de la superficie terrestre y oceánica por encima de la media del siglo XX, informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

Según un reporte elaborado por los Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI, en inglés) de la NOAA, la temperatura en ambos casos fue 0.86 grados Celsius (1.55 Fahrenheit) superior a la media de 13.9 grados Celsius (57.0 Fahrenheit) registrada durante el pasado siglo.

