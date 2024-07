Casi dos tercios de los demócratas consideran que el presidente Joe Biden debería abandonar la campaña electoral y permitir que su partido nomine a otro candidato, según una encuesta que contradice su afirmación de que “los demócratas comunes” aún lo respaldan, a pesar de que las “figuras destacadas” le piden que se retire.

La encuesta, realizada por la AP y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, llevada a cabo mientras Biden intenta salvar su candidatura tras su pobre desempeño en el debate presidencial del mes pasado, también encontró que solo tres de cada 10 demócratas están muy o extremadamente seguros de que él tiene la capacidad mental para desempeñar el cargo eficazmente, un ligero descenso respecto al 40 por ciento registrado en una encuesta realizada en febrero.

Los resultados destacan los desafíos que enfrenta el mandatario de 81 años para convencer a los miembros de su propio partido de que es el mejor candidato para derrotar a Donald Trump. La mayor parte de la encuesta se realizó antes del intento de asesinato contra Trump el sábado. No está claro si el atentado influyó en las opiniones sobre Biden, pero las pocas entrevistas realizadas después del tiroteo no mostraron indicios de que las opiniones sobre él hayan mejorado.

En cuanto a la población general estadounidense, siete de cada 10 personas creen que Biden debería abandonar la campaña, con los demócratas ligeramente menos que los republicanos e independientes.

En cuanto a Trump, alrededor de seis de cada 10 estadounidenses piensan que él debería retirarse de la contienda, aunque relativamente pocos republicanos comparten esa opinión.

70% say Biden should withdraw from the race, including 65% of Democrats. 57% say Trump should withdraw, but only 26% of Republicans agree. https://t.co/t9IXpwwjGV pic.twitter.com/70MmymM12x

— AP-NORC Center (@APNORC) July 17, 2024