El Marketing Deportivo el mas influyente a nivel mundial

El Marketing Deportivo se convierte en el más influyente actualmente a nivel mundialEn términos sociales, culturales y económicos lo deportivo es lo más aceptado por parte de los usuarios en redes sociales en todo el mundo y de todas las edades, esto gracias a que los eventos deportivos concentran una cantidad de audiencias de miles de millones de espectadores.

Existen estimaciones de mercado en las que las ganancias económicas, sobrepasan los 53 mil millones anualmente, este mercado genera ganancias para todos los sectores, puesto que se lo llevan las organizaciones, los atletas y los diferentes equipos que son quienes finalmente compiten entre sí para ganar.

Las audiencias de estos eventos deportivos incluyen a personas de todo el mundo, la publicidad se genera para millones de fanáticos apasionados del deporte y de algunos equipos en específico, por esta razón existe el marketing deportivo.

Esta rama permite un mundo súper amplío de posibilidades, de aperturas, asociaciones, experimentos e ideas. Porque finalmente, los deportes, las marcas asociadas y el público que hay que sigue los eventos, es inmenso y para muchos, fascinante.

Por mencionar de manera general Statista, afirma que la producción de artículos deportivos, que engloba calzados, equipos de entrenamiento, productos deportivos con licencia y ropa oficial de los diferentes equipos, este un sector económico que genera, solo en los Estados Unidos, ventas que superan los 53 mil millones en el año.

Ganancias de alrededor de 191 mil millones en el último año

Siendo que EU tiene una gran parte de este negocio y desempeña un papel fundamental en la industria de la vestimenta y el calzado deportivo, pero se estima que a nivel global, este mercado generó ganancias de alrededor de 191 mil millones en el último año, y se pronostica que dichos ingresos continuarán en aumento hasta alcanzar los 249 mil millones en 2026.

Esto es sin mencionar las muchas oportunidades que hay en el marketing deportivo para una marca: patrocinio, logotipos, comerciales, asociaciones, encuentros con aficionados, eventos locales, product placement, publicidad en redes para los deportistas; publicidad en eventos sociales, sponsors… la lista puede seguir aumentando para muchos lados y de cientos de maneras.

Existen dientes conexiones con este tipo de publicidad y el mercado, y justo en eso se enfocan en lograr una conexión real entre fanáticos, atletas y equipos deportivos para hacerlos sentir como si fueron de ellos.

Dicha publicidad es por medio de campañas en redes sociales; las diferentes marcas crean contenidos interactivos, experiencias para los usuarios y programas de lealtad, básicamente ayuda a cultivar bases de fanáticos apasionados y leales.

Marketing Deportivo

Por medio de este método se genera una muy buena exposición de marca a través de patrocinios, respaldos y asociaciones con entidades deportivas, las empresas pueden mejorar la visibilidad y credibilidad de su marca y llegar a un público más amplio, empezando por la segmentación de edades en sus usuarios, puesto que lo deportivo no tiene un límite de edad especifico.

Por medio del marketing deportivo se genera la venta de entradas, mercancías, derechos de transmisión y patrocinios, además de contribuir al éxito financiero de la industria del deporte.

Los videos publicitarios de Nike y demás marcas potentes es sin duda un claro ejemplo de como se logra esto, el muy antiguo comercial de Nike llamado Just Do It, que un muy potente impulso para la marca, tan es así que después de eso Nike lo acuñó como su slogan para publicidad de su marca en cualquier producto.