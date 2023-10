El luchador Sting anuncia su retiro en próximo año

En el último episodio de Strictly Business, Eric Bischoff opinó sobre el anunció de su gran compañero de trabajo Sting, debido a su retiro de la Lucha Libre de manera oficial en el evento de All Elite Wrestling (AEW).

Posteriormente, su impacto social en los ratings de AEW, su felicidad por la oportunidad de Sting de retirarse en sus propios términos, además buscará su última lucha con quien podría ser el oponente final del luchador para terminar una era de más de 20 años de su trayectoria.

De este modo, la gran leyenda de la lucha libre es muy querido por los aficionados y esperan su retiro en 2024.

For the first time since in over 20 years@RicFlairNatrBoy is back on @TBSNetwork#AEWDynamite pic.twitter.com/5joMXqX6XW

— AEW on TV (@AEWonTV) October 26, 2023