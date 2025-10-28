El Lago de los Cisnes llega a Querétaro con el Royal Ukrainian Ballet y la OFEQ

La magia de El Lago de los Cisnes llegará a Querétaro el viernes 28 de noviembre, cuando el Royal Ukrainian Ballet escenifique la magistral obra de Piotr Ilich Tchaikovsky, en el Teatro Metropolitano.

Para la presentación de El Lago de los Cisnes, el Royal Ukrainian Ballet estará acompañado con música en vivo, interpretada por la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ).

La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, informó en conferencia de prensa que se trata de una obra reconocida mundialmente por su narrativa romántica, su coreografía precisa y su música apasionante.

En ella se cuenta la historia de Sigfrido y Odette, marcada por el amor, la magia y la tragedia, en un espectáculo que ha cautivado al público durante generaciones, consolidándose como referente del ballet internacional.

Dijo que el Royal Ukrainian Ballet llega a México con la intención de compartir su arte, demostrando que la cultura y el arte son puentes de colaboración, unidad y paz.

“Esta compañía, con giras por Europa, Asia y América, nos recuerda que la excelencia artística trasciende fronteras y que la colaboración entre países enriquece nuestra experiencia cultural.

En esta ocasión, la OFEQ se suma en una colaboración que es ejemplo del trabajo en equipo y de la forma como Querétaro fomenta la participación en eventos culturales de talla internacional, acercando a la ciudadanía a espectáculos de la más alta calidad”, sostuvo la funcionaria.

Comentó, en presencia del director de la OFEQ, Mark Kadin, el director y productor artístico del evento, Guillermo Vicedo, que serán 36 bailarines y bailarinas del Royal Ukrainian Ballet y 72 músicos de la OFEQ quienes protagonicen la experiencia artística única, que combina la excelencia del ballet clásico con la fuerza de la música en vivo, promoviendo valores de cultura de paz, colaboración y enriquecimiento cultural para la comunidad.

Señaló que, con la intención de acercar el arte a la niñez queretana, las niñas y los niños inscritos en alguna academia de ballet serán invitados al ensayo general de El Lago de los Cisnes que tendrá lugar el mismo 28 de noviembre, en el Teatro Metropolitano.

Los boletos para la función están disponibles en la plataforma Show Ticket, con precios desde 680 pesos.