4 nuevos cargos para el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump

Otra vez se ha imputado al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y otras 18 personas por intentar interferir en las elecciones de 2020, pues bien, esto ocurrió en el estado de Georgia, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen y logrando ganar las elecciones presidenciales.

Así mismo, los 41 cargos han sido presentados tras una larga investigación de la fiscal de distrito del Condado de Fulton, Fani Willis, además, el ex mandatario y sus colaboradores se enfrenta a más de una docena de cargos por violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO).

Del mismo modo, el estado Georgia, entre los que se encuentra conspiración para anular los resultados electorales junto a su abogado y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani. Además, Trump ha sido acusado de incitar a funcionarios públicos como el caso del ex vicepresidente Mike Pence, a violar su juramento.

JUST IN: Donald Trump blasts the Department of ‘Justice’ for doing the Biden Crime Family’s dirty work and announces plan to go after the Biden Family if elected back into office.

Every Republican candidate should have this same message.

“The corrupt Biden DOJ is continuing the… pic.twitter.com/z3VYqe2UYd

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 15, 2023