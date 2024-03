Definidas las semifinales de la Copa Oro W 2024

Lista las Semifinales de la Copa Oro W de la Concacaf, que se jugará el miércoles 6 de marzo en territorio estadounidense. De esta manera, este torneo contará con la participación de la Conmebol, una estrategia para fortalecer el fútbol de la zona y rumbo al Mundial de 2027.

Ahora bien, en este torneo solamente quedan 4 selecciones, para definir a las finalistas del torneo de la Concacaf W, además el próximo domingo 10 de marzo se jugará la Gran Final de la Copa Oro W 2024.

Así se encuentran las Semifinales de la Copa Oro W 2024.

En la Copa Oro W, se definieron las semifinales con el triunfo de los Estados Unidos Femenil, al derrotar a Colombia Femenina. Con este triunfo ahora enfrentará a la Selección de Canadá por el boleto a la primera final del certamen femenil.

Este partido se jugó en Los Ángeles California, en el Estadio Bank Of California, casa del equipo de los LAFC de la MLS. Al minuto 13’, Lindsey Horan puso el primer tanto de las estadounidenses, al 22’, Jenna Nighswonger colocó la ventaja del partido 2-0.

Después, al 45+2’, antes de concluir el primer tiempo, Jaedyn Shaw liquidó el partido ante una Colombia sin respuesta ofensiva.

The highlights of the last Quarterfinals match between United States and Colombia are here! 🙌 pic.twitter.com/liFldX8htM

— W Gold Cup (@GoldCup) March 4, 2024