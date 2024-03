Nuevo formato de la Champions League de la temporada 2024-24

Hay nuevo formato de la Champions League para la temporada 2024-25, donde cambiará su actual formato cosa que se confirmó el día de hoy. De esta forma, la UEFA, confirmó que la Fase de Grupos desaparecerá y ahora el sistema de clasificación será por una tabla general.

Pero no solamente será la Champions League, sino también la Europa League así como la Conference League, todo para la mitad del 2024. Pues este formato se aprobó el 10 de mayo del 2022 después del conflicto con la Superliga Europea de Florentino Pérez y compañía.

Hay que destacar que los partidos de la Champions League, se seguirá jugando entre semana mientras que la final será el sábado.

Para conocer este nuevo formato, los equipos europeos se enfrentaban dos veces contra tres rivales de diferentes ligas europeas en la Fase de Grupo. Ahora pasará a 32 equipos a contar con 36 clubes que estará en una tabla general, donde el sorteo será con cuatro bombos por determinar.

Al término del nuevo formato los primeros ochos equipos de la fase regular clasifican directo a los Octavos de Final. Mientras los equipos restantes del 9 al 24 competirán en un Play-Off de ida y vuelta, donde los ochos se unirán a los ochos primeros equipos.

An exciting new era for European club football awaits 🤩

Here’s how the #UCL will look from 2024/25 👇 pic.twitter.com/mEffFOpX2O

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024