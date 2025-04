Death Stranding ya tiene director para su adaptación a película

Según confirmó el medio Deadline, el director Michael Sarnoski será el encargado de llevar Death Stranding creado por Hideo Kojima al cine, en una producción conjunta entre Kojima Productions y A24, el estudio responsable de cintas como Todo en todas partes al mismo tiempo, La ballena y La zona de interés.

Además de dirigir, Sarnoski también escribirá el guion de la cinta. Su participación genera expectativas por su trabajo en películas como Pig (2021), protagonizada por Nicolas Cage, y por ser uno de los realizadores detrás de Un lugar en silencio: Día uno y La muerte de Robin Hood, esta última también con A24.

Un proyecto en fase temprana

Aunque la noticia del director y guionista es un gran paso para el proyecto, también deja en claro que la película está aún en una etapa temprana de desarrollo. Al estar Sarnoski terminando la postproducción de La muerte de Robin Hood, se espera que su trabajo en Death Stranding comience formalmente después de concluir ese compromiso.

Esto implica que el guion aún no está terminado, lo cual podría significar que el rodaje todavía está lejos. El libreto deberá pasar por varias etapas: escritura, revisión, aprobación de Kojima y la preproducción completa, antes de llegar a la filmación.

¿Qué historia contará la película?

Uno de los grandes interrogantes es qué historia narrará la película de Death Stranding. No está claro si se tratará de una adaptación directa del juego original, si presentará una historia paralela o si servirá como complemento narrativo entre el primer juego y Death Stranding 2: On the Beach, cuyo lanzamiento está programado para junio de 2025 en PS5.

Durante meses, los rumores apuntaban a una película que ampliaría el universo del juego, explorando los eventos previos a la caída del mundo en el que Sam Porter Bridges (Norman Reedus) intenta reconectar a la humanidad. También se ha especulado sobre la introducción de nuevos personajes creados exclusivamente para el filme, pero hasta ahora nada ha sido confirmado.

¿Y Kojima, no dirige?

Uno de los temas más debatidos por los fans era si Hideo Kojima se sentaría o no en la silla de director. Aunque el creativo japonés ha sido siempre muy celoso de sus obras, ya en 2023 había aclarado que no planeaba dirigir la película, pero que estaría profundamente involucrado en áreas clave como:

Supervisión general

Producción

Trama y narrativa

Dirección de arte y diseño visual

Contenido general

Ahora, con la elección de Sarnoski como director y guionista, queda claro que Kojima ha optado por delegar el rol de director, confiando en una figura con una visión artística potente, aunque alejada del estilo blockbuster tradicional.

Un largo camino hasta la pantalla

La película de Death Stranding fue anunciada por primera vez en diciembre de 2022, cuando Kojima Productions reveló una alianza con Hammerstone Studios. Sin embargo, no fue hasta un año después, en diciembre de 2023, que se confirmó el acuerdo con A24, elevando enormemente el perfil del proyecto.

A24 ha cosechado prestigio por su enfoque en cine de autor, historias innovadoras y producciones de alta calidad, lo que parece encajar a la perfección con la visión introspectiva, simbólica y a veces críptica de Kojima.

¿Y ahora qué sigue?

Por ahora, la película no tiene protagonistas ni fecha de estreno confirmados. Tampoco se han revelado detalles sobre el reparto, aunque muchos fans esperan que actores del juego como Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux o Troy Baker puedan formar parte de la adaptación.

