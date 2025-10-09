Cuánto cuestan las donitas de Costco y cuál es mejor opción

Si eres amante de los postres y panadería de calidad, seguramente te has preguntado cuánto cuestan las donitas de Costco y cómo se comparan con las de Sam’s Club. Ambas tiendas mayoristas se han ganado la preferencia de los consumidores por su deliciosa panadería, especialmente por las mini donitas de canela que se han vuelto un clásico.
Costco vs. Sam’s Club: ¿quién gana en sabor y precio?
Tanto Costco como Sam’s Club ofrecen productos únicos y especiales que sus clientes esperan ansiosos, desde pan de muerto en temporada hasta la famosa Rosca de Reyes en enero. Además, su panadería incluye muffins, panqués, croissants, cuernitos y pan de caja, disponibles en diferentes tamaños y empaques, generalmente con al menos seis piezas. Aunque ambas marcas son muy similares, los pequeños detalles marcan la diferencia. Según la reseña de la usuaria @samsvscostco_mx en TikTok, las mini donitas de canela de ambas tiendas tienen un sabor especial, pero varían en dulzor, consistencia y precio.
Mini donitas de canela de Costco
- Contenido: 900 gr
- Precio por caja: 79 pesos
- Sabor: más dulce, intenso sabor a canela
- Consistencia: húmeda y ligeramente más pesada que la competencia
Mini donitas de canela de Sam’s Club
- Contenido: 900 gr
- Precio por caja: 70 pesos
- Sabor: sabor a canela equilibrado, dulzor moderado
- Consistencia: esponjosa y ligera
Aunque la diferencia de precio es mínima —solo 9 pesos más caras en Costco— la elección dependerá del gusto personal: si prefieres un sabor más dulce e intenso, las donitas de Costco son tu opción; si buscas un sabor más equilibrado y esponjoso, Sam’s Club podría ser mejor.
Cantidad y duración de las donitas de Costco
Cada caja de donitas de Costco pesa 900 gr, lo que equivale aproximadamente a 45 mini donitas. Sin embargo, ninguna de las dos tiendas especifica el número exacto de piezas, por lo que la cantidad puede variar ligeramente.
En cuanto a su vida útil, depende del almacenamiento y frescura al momento de la compra:
- A temperatura ambiente: 1 a 2 días en bolsa de papel o recipiente hermético
- En refrigeración: hasta 1 semana
- En congelador: 2 a 3 meses
- Caducidad en etiqueta: 5 días desde que se abre el empaque
¿Cuál comprar?
Si tu objetivo es conocer cuánto cuestan las donitas de Costco y evaluar la mejor opción para tu paladar, la decisión dependerá de tus preferencias:
- Costco: más dulces, consistencia húmeda, precio ligeramente más alto
- Sam’s Club: dulzor moderado, textura esponjosa, opción más económica
Ambas opciones garantizan mini donitas de canela frescas y deliciosas, ideales para un desayuno, merienda o postre.
