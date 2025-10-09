Cuánto cuestan las donitas de Costco y cuál es mejor opción

Si eres amante de los postres y panadería de calidad, seguramente te has preguntado cuánto cuestan las donitas de Costco y cómo se comparan con las de Sam’s Club. Ambas tiendas mayoristas se han ganado la preferencia de los consumidores por su deliciosa panadería, especialmente por las mini donitas de canela que se han vuelto un clásico.

Costco vs. Sam’s Club: ¿quién gana en sabor y precio?

Tanto Costco como Sam’s Club ofrecen productos únicos y especiales que sus clientes esperan ansiosos, desde pan de muerto en temporada hasta la famosa Rosca de Reyes en enero. Además, su panadería incluye muffins, panqués, croissants, cuernitos y pan de caja, disponibles en diferentes tamaños y empaques, generalmente con al menos seis piezas. Aunque ambas marcas son muy similares, los pequeños detalles marcan la diferencia. Según la reseña de la usuaria @samsvscostco_mx en TikTok, las mini donitas de canela de ambas tiendas tienen un sabor especial, pero varían en dulzor, consistencia y precio.

Mini donitas de canela de Costco

Contenido: 900 gr

Precio por caja: 79 pesos

Sabor: más dulce, intenso sabor a canela

Consistencia: húmeda y ligeramente más pesada que la competencia

Mini donitas de canela de Sam’s Club

Contenido: 900 gr

Precio por caja: 70 pesos

Sabor: sabor a canela equilibrado, dulzor moderado

Consistencia: esponjosa y ligera

Aunque la diferencia de precio es mínima —solo 9 pesos más caras en Costco— la elección dependerá del gusto personal: si prefieres un sabor más dulce e intenso, las donitas de Costco son tu opción; si buscas un sabor más equilibrado y esponjoso, Sam’s Club podría ser mejor.

Cantidad y duración de las donitas de Costco

Cada caja de donitas de Costco pesa 900 gr, lo que equivale aproximadamente a 45 mini donitas. Sin embargo, ninguna de las dos tiendas especifica el número exacto de piezas, por lo que la cantidad puede variar ligeramente.

En cuanto a su vida útil, depende del almacenamiento y frescura al momento de la compra:

A temperatura ambiente: 1 a 2 días en bolsa de papel o recipiente hermético

En refrigeración: hasta 1 semana

En congelador: 2 a 3 meses

Caducidad en etiqueta: 5 días desde que se abre el empaque

¿Cuál comprar?

Si tu objetivo es conocer cuánto cuestan las donitas de Costco y evaluar la mejor opción para tu paladar, la decisión dependerá de tus preferencias:

Costco: más dulces, consistencia húmeda, precio ligeramente más alto

Sam’s Club: dulzor moderado, textura esponjosa, opción más económica

Ambas opciones garantizan mini donitas de canela frescas y deliciosas, ideales para un desayuno, merienda o postre.

