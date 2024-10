CRUM, gobernador entrega reconocimientos

El gobernador Mauricio Kuri González entregó reconocimientos a integrantes del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de Querétaro, por su participación en la Emergency Medical Services WORLD EXPO, uno de los eventos más importantes en contenido clínico y gestión prehospitalaria.

Los integrantes del CRUM presentaron un protocolo de investigación sobre reanimación cardiopulmonar, analizando factores que influyeron en la supervivencia ante un paro cardiorrespiratorio, en personas del estado de Querétaro, durante 2022 y 2023. Además, participaron en la competencia Clinical Challenge, donde Ricardo Javier Piña Renaud y Héctor Enríquez González, obtuvieron el primer lugar, venciendo a equipos de alto nivel de Estados Unidos.

Durante su mensaje, el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, recordó que en el Plan Estatal de Desarrollo, la salud y la vida digna de las y los queretanos es una prioridad. En este marco, apuntó que los esfuerzos del CRUM, así como el de las y los trabajadores del sistema de salud del estado son para mantener a Querétaro como un referente en la materia.

“La pasión de los queretanos, cuando se determina, es algo que no se puede detener y siempre estaremos triunfando, no solamente en esta competencia, sino en cada una de las acciones que encabeza el Gobernador, no solamente en salud, sino en todas las cuestiones de riesgo, en seguridad y cada una de las carteras que tiene este gobierno”, resaltó.

En su momento, la secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, extendió su agradecimiento a cada uno de los hombres y mujeres que forman parte del CRUM. También subrayó la importancia de la capacitación continua, la tecnología y la investigación científica en el ámbito de la salud.

Asimismo, refirió que no es posible hablar de medicina prehospitalaria sin destacar al factor humano. Porque aunque la tecnología y la ciencia son herramientas poderosas, dijo, nada reemplaza el valor, la empatía y el compromiso de los seres humanos que trabajan incansablemente para salvar vidas.

“Ustedes son el rostro humano que, día a día, responde con rapidez, precisión y dedicación en situaciones críticas, salvando vidas y brindando alivio en momentos de gran vulnerabilidad. Su participación en el EMS WORLD además de un logro personal y profesional, representa un hito importante para el estado de Querétaro, ya que refuerza nuestro compromiso de ofrecer un servicio de salud de calidad, innovador y en constante evolución”, enfatizó.

A su vez, el jefe del Centro Regulador de Emergencias Médicas de la Secretaría de Salud, Carlos Casillas Cuéllar, compartió que la convención de la que formó parte Querétaro, convoca a las instituciones académicas, comerciales y tecnológicas más importantes del mundo, y en esta edición participaron 27 países.

Ricardo Javier Piña Renaud, participante de la Emergency Medical Services WORLD EXPO y ganador de la competencia Clinical Challenge, detalló que esta última evalúa destrezas técnicas y cognitivas en simulaciones de emergencias, y a la cual describió como una de las mejores experiencias educativas de las que ha formado parte el Centro Regulador.

Mencionó que el foro internacional convoca a alrededor de cinco mil investigadores de todas las partes del mundo, y en este solo participan 80 trabajos, entre los que fue aceptado el del CRUM. De igual manera, mencionó el proceso que llevó a su equipo a obtener el primer lugar de la competencia Clinical Challenge.

“Este primer lugar es un recordatorio de que con humildad, pasión, dedicación y perseverancia los resultados se obtienen. Para concluir, si hay algo que la sociedad nos puede condenar irremisiblemente es: no ser mejores, es no dar una mejor atención. Es por ello que estos resultados nos motivan y comprometen a seguir trabajando con más determinación para mejorar y aportar a nuestro sistema de salud”, puntualizó.

Piña Renaud compartió el premio con el Gobernador de Querétaro, la Secretaria de Salud, invitados, y con las y los queretanos, a quienes manifestó que el reconocimiento es tan suyo como de su equipo de trabajo.

Cabe destacar que en esta entrega también recibieron reconocimientos: Carmina Vera Huejara, Verónica Dorado Zamorano y Ana Paulina Garduño Noriega.

