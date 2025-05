Corona Capital 2025: ¿Cuáles son las bandas confirmadas?

La anticipación por el Corona Capital 2025 ha alcanzado un nuevo clímax tras la filtración de un supuesto cartel que ha incendiado las redes sociales y foros de música. Aunque los organizadores aún no han hecho un anuncio oficial, una imagen, presuntamente publicada y eliminada rápidamente por la banda estadounidense Silversun Pickups, detalla un impresionante listado de artistas para el festival, generando una mezcla de euforia, escepticismo y renovadas conversaciones sobre la seguridad en eventos masivos. Esta noticia va en base a los reportes surgidos alrededor del 15 y 16 de abril de 2025.

La filtración que enciende las redes: Supuesto cartel del Corona Capital 2025 revelado

La tarde del martes 15 de abril de 2025, la banda de rock alternativo Silversun Pickups habría compartido en sus redes sociales oficiales la imagen del cartel del Corona Capital 2025. Aunque la publicación fue eliminada a los pocos minutos, ágiles usuarios de internet lograron capturarla, viralizándola rápidamente. Esta filtración del lineup del Corona Capital, a diferencia de los habituales “fan edits”, provendría de una fuente mucho más directa, lo que le otorga un mayor grado de credibilidad entre los seguidores del festival. La expectativa por el anuncio oficial del Corona Capital, tradicionalmente esperado para julio, se ha adelantado abruptamente.

Fechas y sede: Lo que se sabe del Corona Capital 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Según la información del cartel filtrado, el Corona Capital 2025 se llevaría a cabo del viernes 14 al domingo 16 de noviembre. La sede, como en ediciones anteriores, sería el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Estas fechas tentativas coinciden con la logística habitual del festival, que suele celebrarse durante el tercer fin de semana de noviembre, reforzando la posible veracidad de la información difundida. Desde su primera edición en 2010, el Corona Capital se ha consolidado como un referente de la música alternativa internacional en México.

El lineup día por día: Grandes nombres como Björk, Guns N’ Roses y Sabrina Carpenter en la mira

El supuesto cartel del Corona Capital 2025 presenta una alineación estelar distribuida a lo largo de tres días. Entre los artistas que encabezarían el viernes 14 de noviembre destacan Björk, Queens of the Stone Age, Halsey, Alter Bridge y Banks, acompañados de Catfish and the Bottlemen, Glass Animals y Robyn. Para el sábado 15 de noviembre, las figuras principales serían Sabrina Carpenter, MGMT, Arca, Troye Sivan y Perfume Genius, junto a los propios Silversun Pickups, Weyes Blood y Kodaline. Finalmente, el domingo 16 de noviembre cerraría con broche de oro con Guns N’ Roses, The Prodigy, Pixies, Ellie Goulding y Djo (Joe Keery), además de Caroline Polachek, Neon Indian y Passion Pit. Otros nombres que circulan en rumores previos incluyen a Pearl Jam, Fontaines D.C., My Morning Jacket, Massive Attack, Sufjan Stevens, Deftones, Franz Ferdinand y Vampire Weekend, aunque no todos aparecen detallados en la filtración por día.

Euforia, escepticismo y el fantasma del AXE Ceremonia

La filtración ha generado una ola de reacciones entre los fanáticos del Corona Capital. Muchos expresaron su entusiasmo, asegurando que, de confirmarse, este cartel podría superar incluso al de festivales internacionales de renombre como Coachella. Otros, más escépticos, señalan que es demasiado pronto para un anuncio oficial y prefieren esperar la confirmación. Sin embargo, la discusión también se ha teñido de cautela, recordando la trágica muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Rojas en el festival AXE Ceremonia en abril de 2025. Este suceso ha puesto sobre la mesa la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en festivales en la CDMX, y algunos usuarios llamaron a no permitir que la emoción por el Corona Capital opaque la memoria de las víctimas y la exigencia de mejores condiciones para todos los asistentes y trabajadores.

Antecedentes y expectativas: El legado del Corona Capital y la preventa de boletos

El Corona Capital se ha ganado un lugar privilegiado como uno de los festivales de música más importantes de México y Latinoamérica, trayendo año con año a bandas de indie rock, pop alternativo y electrónica que difícilmente se presentarían en otros escenarios del país. La edición 2024, que contó con la memorable presentación de Paul McCartney, dejó un listón muy alto. Para quienes planean asistir al Corona Capital 2025, es crucial estar atentos a la preventa de boletos, usualmente gestionada por Ticketmaster y con fases escalonadas que suelen agotarse en minutos. Se recomienda tener una cuenta lista, buena conexión a internet y considerar la reserva de hospedaje con antelación, ya que la demanda hotelera en esas fechas es muy alta.