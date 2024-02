Copa Oro W se jugará por primera vez en Estados Unidos  

Listo para el debut de la Copa Oro W de la Concacaf, que se jugará del 20 de febrero al 10 de marzo en los Estados Unidos. De esta manera, este torneo contará con la participación de la Conmebol, una estrategia para fortalecer el fútbol de la zona y rumbo al Mundial de 2027.

Ahora bien, en este torneo participarán un total de 12 selecciones, que están divididas en tres grupos incluyendo la Conmebol. Además los dos primeros de cada grupo avanzaron a los Cuartos de Final junto con dos de los mejores terceros lugares del grupo.

A un día del gran comienzo de la Copa Oro W, no te puedes perder este torneo de fútbol femenil que será un evento histórico para la Concacaf y Conmebol.

The wait is almost over ⏳ pic.twitter.com/zCIaVwIIe5

— W Gold Cup (@GoldCup) February 19, 2024