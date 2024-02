Copa Oro W: Colombia y Brasil aseguran su pase a los Cuartos de Final

Listo para el debut de la Copa Oro W de la Concacaf, que se jugará del 20 de febrero al 10 de marzo en los Estados Unidos. De esta manera, este torneo contará con la participación de la Conmebol, una estrategia para fortalecer el fútbol de la zona y rumbo al Mundial de 2027.

Ahora bien, en este torneo participarán un total de 12 selecciones, que están divididas en tres grupos incluyendo la Conmebol. Además los dos primeros de cada grupo avanzaron a los Cuartos de Final junto con dos de los mejores terceros lugares del grupo.

Así se encuentra la Fase de Grupos de la Copa Oro W.

Group B has been decided! 🔥 pic.twitter.com/MTkYv4KxxK

En la Copa Oro W, se jugó la segunda fecha de la Fase de Grupo B, con el triunfo aplastante de Brasil ante Panamá. De esta forma, el partido se jugó en el Snapdragon Stadium, California donde Brasil es líder del Grupo B.

Un juego muy dominado por las brasileñas al tener la posesión en todo el encuentro, mientras que Panamá se despide del torneo. Al minuto 4’, Geyse Ferreira abrió el marcador, luego al 10’, Bia Menezes colocó el segundo tanto y al 23’, Raffaele Souza, para aumentar la ventaja.

Después en el segundo tiempo y al 50’, Debinha colocó el cuarto gol del partido, pero al 73’, Geyse Ferreira liquidaba el juego ante Panamá.

Check out the best moments of the Brazil vs. Panama showdown! 🇧🇷 🇵🇦 pic.twitter.com/qeGP585gDf

— W Gold Cup (@GoldCup) February 28, 2024