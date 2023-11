Semifinales de la Copa Mundial Sub 17 Indonesia 2023

Lista las Semifinales de la Copa Mundial Sub 17 en Indonesia, con la edición XIX de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); como era de esperar, con los partidos para definir las cuatro selecciones que levantaran el ansiado trofeo que se jugará el día de mañana.

Ahora bien, Argentina es el favorito del torneo juvenil después le sigue Alemania un partido de alto impacto para definir al primer finalista, mientras que Malí es la sorpresa del Mundial Sub 17 y sigue de manera invicta en el torneo enfrentará a Francia en la segunda semifinal.

Además, se mantiene la tabla de goleo que lo comanda el argentino Claudio Echeverri como el mejor jugador del torneo. Por otro lado, así se encuentra la llave que se está jugando en Indonesia 2023 para conocer al nuevo monarca.

El partido de Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub 17, donde Malí avanzó a la semifinal al vencer a Marruecos. De esta manera, los marroquís se despiden del torneo demostrando su buena participación y siendo una de las mejores selecciones de esta copa.

Así pues, Malí dominó todo el partido y siendo una de las selecciones difícil de vencer y en buscar de hacer historia; mientras que Marruecos intentaba demostrar su poderío antes los africanos, pero fue imposible de desarrollar su juego ante Mali en el Estadio Manahan.

Pues bien, al 81’ cae el gol de la victoria de su mejor mediocampista de la Selección de Malí, Ibrahim Diarra para avanzar a la semifinal.

🇲🇱 Ibrahim Diarra's winner sends Mali to the Semi-finals! #U17WC

Por otro lado, en el segundo partido entre Francia y Uzbekistán un duelo para definir el último boleto que lo lleve a la semifinal. De igual forma, Francia fue superior en los 90 minutos del partido que se jugó en el Estadio Manahan de Indonesia.

A todo esto, Uzbekistán se despide del Mundial logrando hacer historia en su fútbol y con la mira de seguir desarrollando a sus próximas generaciones; además Uzbekistán hizo su mejor debut en el Mundial Sub 17, y su mejor jugador Amirbek Saidov en la órbita de grandes equipos europeos.

Como era de esperar, el jugador francés Ismail Bouneb fue el que le dio el pase a su selección y de conquistar Indonesia 2023. Finalmente, se definen las semifinales con las cuatro selecciones y en busca de los dos últimos boletos de la Gran Final de la Copa Mundial Sub 17.

🇫🇷 France is moving on to the Semi-finals!#U17WC

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 25, 2023