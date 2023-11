Copa Mundial Sub 17: Se empieza a definir los cuartos de Final de Indonesia 2023

Octavos de Final de la Copa Mundial Sub 17 en Indonesia, con la edición XIX de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); como era de esperar, se empieza a definir los Cuartos de Final de Indonesia 2023 con las ochos selecciones que buscarán el campeonato del certamen.

Ahora bien, Malí sin problema venció a México que se despide del Mundial Sub 17 y dejando la peor participación del torneo. Con la victoria de Argentina ante Venezuela sorprendió a los venezolanos, mientras Marruecos eliminó a Irán y España lo hizo ante Japón.

Por otra parte, se mueve la tabla de goleo con lo comanda el argentino Agustín Fabian Ruberto como el mejor jugador del torneo, además el brasileño Kaua Elías se ubica en la segunda posición, junto con Rento Takaoka, mientras que el mexicano Stephano Carrillo se queda en cuarto.

El partido de Octavos de Final de la Copa Mundial Sub 17, donde Marruecos avanzó a los Cuartos al vencer a Irán en penales. Mientras que Irán se despide del Mundial con una gran actuación futbolística y sorprendiendo a algunas selecciones en el Grupo C.

Así pues al minuto 73’ Irán anotaba el primer tanto con gol de Esmaeli Gholizadeh Samian, y colocaba a su país a la siguiente ronda; pero al 90+4 Marruecos respondía con gol de Nassim Azouzi para mandar el partido a tiempo extra y definir desde los once pasos.

Pues bien, en los tiempos extras estuvieron muy cerrados para ambas selecciones en el terreno de juego, y buscaban el gol del triunfo. Aún así, se definió desde la vía penal para conocer al siguiente invitado de los Cuartos de Final, donde Marruecos se llevó la victoria.

Por otro lado, en el segundo partido entre Argentina y Venezuela, donde los argentino se colocaron a la siguiente ronda; pues vencieron sin problema a Venezuela con marcador de 5-0, y dejando a los venezolanos con una buena participación mundialista de Indonesia 2023.

Transcurrían los minutos y al 15’ Argentina se ponía arriba del marcador con un autogol del defensor venezolano Luis Francisco Balbo, después al 22’ Santiago López aumentaba el marcador 2-0, luego al 32’ se hizo presente el mejor jugador de la selección de argentina Claudio Echeverri.

Pero al 67’ se marca un penal a favor de Argentina donde se tuvo que revisar en el VAR y Agustín Ruberto se hace presente. De esta manera, Venezuela se estaba quedando con 10 hombres con la expulsión de Pablo-Andrés Ibarra Rivas por doble amarilla.

Finalmente, al 78’ Agustín Ruberto con su doblete sellaba la goleada de los argentino y siendo uno de los candidatos a levantar la Copa.

🇦🇷 & 🇲🇦 are through to the Quarter-finals! #U17WC

En el partido entre México y Malí, para definir la otra llave de los Cuartos de Final, donde Malí superó sin problema a México. De esta forma, al minuto 9’ y 13 Mahamound Barry realiza su primer doblete en el Mundial Sub 17 con un México sin idea de juego.

Luego, al 15’ Ibrahim Diarra colocaba el tercer tanto para los africanos y saboreando su pase a la siguiente ronda, por otro lado, al 37’ Ibrahim Kanaté, aumentaba la goleada y en el segundo tiempo Ange Martial Tía, le daba la victoria a Malí .

Por último, el partido entre Alemania y Estados Unidos, ya que los alemanes sufrieron en el partido y aseguraron su boleto a los Cuartos; mientras que Estados Unidos se despidió del Mundial, demostrando una nueva generación para futuras convocatorias de la Concacaf y Nations League.

En consecuencia, al 14’ Charles Hermann coloca el primer gol del partido, luego al 24’ Estados Unidos responde con Taha Habroune para el 1-1. Generalmente, al 34’ Max Moerstedt mandaba el balón al fondo de la red, después al 80’ David Vázquez empató el juego ante un rival difícil.

Por último, al 87’ y con un gol agónico Bilal Yalcinkaya le daba la victoria a su país y levanta la mano para ser contendiente a llevarse la Copa del Mundo.

🇩🇪 find a late winner and 🇲🇱 find the back of the net five times to advance to the Quarter-finals!#U17WC

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2023