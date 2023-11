Selección Mexicana Sub 17 con la peor participación de la Copa Mundial Sub 17

La Selección Mexicana Sub 17 cayó este martes ante Malí en los Octavos de Final de la Copa Mundial Sub 17; pues los dirigidos por Raúl Chabrand no aprovecharon en todo el partido y decepcionaron a toda la afición mexicana incluyendo la selección mayor.

Asimismo, en el partido el combinado mexicano sufrió una de las peores goleada al caer 5-0 y sumando la peor participación mundialista de esta categoría. De esta forma, México Sub 17 se despide del Mundial y rompe la racha de 21 años como los mejores del torneo.

Pues bien, los mejores partidos de México, Sub 17 y Sub 23 con la era de Menotti, Mejía Barón, Lapuente, Jesús Ramírez, Raúl Gutiérrez y Luis Fernando Tena.

https://twitter.com/miseleccionsubs/status/1726910172067684766

Selección Mexicana Sub 17 sufrió una paliza ante Malí

Ahora bien, la Selección Mexicana Sub 17, sufrió una dolorosa derrota ante Malí, que el equipo africano es contendiente a levantar la copa; además el equipo africano golearon en la Fase de Grupos a Uzbekistán y Canadá, y perdieron ante España con un gol.

Posteriormente, México Sub 17, firmó su peor participación mundialista donde se le dificulto la Fase de Grupo F, con tan solo 4 puntos. Así mismo, el entrenador Raúl Chabrand no pudo mantener el barco ante una selección repleta de jóvenes con bastante proyección.

Resultados de México Sub 17

Alemania 3-1 México

Venezuela 2-2 México

México 4-0 Nueva Zelanda

Como resultado, 10 años atrás México fue víctima de una paliza debido a que Nigeria impuso con un marcador de 1-6; también en una Copa del Mundo en Canadá, donde sufrió una paliza ante Unión Soviética que le propinó 7-0.

Finalmente, la Selección Mexicana, buscará realizar cambios profundos en sus diferentes categorías y potenciar la formación de jugadores, inversión en formadores metodológicos y scouts, así mismo, se tiene que replantear algunas ideas para poder reiniciar una vez más la ilusión del campeonato mundialista.