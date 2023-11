Copa Mundial Sub 17: Nueva Zelanda, Burkina Faso y Corea del Sur eliminados

Segunda fecha de la Copa Mundial Sub 17 en Indonesia, con la edición XIX de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); como era de esperar, Estados Unidos, Francia y Alemania lograron avanzar a la siguiente ronda luego de vencer a sus rivales.

Ahora bien, con la sorpresa de la Selección Mexicana que sigue sin convencer a su afición y más por dejar escapar los tres puntos ante Venezuela. Con la victoria de las tres selecciones y a la espera de la última fecha de la Fase de Grupos y conocer a sus posibles rivales.

Por otra parte, se mantiene la tabla de goleo con el senegalés Idrissa Gueye, y los brasileños Kaua Elías y Rayan por último el jugador de Malí, Mamadou Doumbia.

El partido del Grupo F, entre Alemania y Nueva Zelanda en la segunda fecha de la Copa Mundial Sub 17. Pues bien, Alemania sin problema venció a su rival y asegurando la primera posición, donde enfrentará a Venezuela en la última fecha.

Así pues al minuto 45+7’ los teutones se ponían arriba del marcador con gol de Paris Brunner para llevarse la ventaja del primer tiempo, luego en el segundo tiempo, y al 60’, Max Moerstedt colocaba el segundo gol, después al 81’ el mediocampista Bilal Yalcinkaya sellaba el partido.

Mientras por Nueva Zelanda al 90+1 Adam David Watson marcaba el primer tanto para su selección y llevándose su segundo descalabro del torneo.

Por otro lado, en el Grupo F del segundo partido entre Francia y Corea del Sur, donde los parisinos se ubican en primer lugar, mientras que Corea del Sur se ubica en la tercera posición con dos derrotas consecutivas y al borde de la eliminación.

Al comienzo del partido del minuto 2, Francia se ponía al frente con gol de Mathis Amougou para darle el único tanto a los franceses. En cierto modo, Corea del Sur jugará su último partido ante Burkina Faso, donde ambas selecciones buscarán llevarse una victoria en el Mundial Sub 17.

🇩🇪🇫🇷 Germany & France pick up their second wins of the tournament!#U17WC

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 15, 2023